Jesen u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji - doživljaj više kroz kulturne atrakcije

Jesen je vrijeme kad priroda usporava, ali doživljaji postaju bogatiji. Vrijeme je unutarnje introspekcije i tišine. Ako tražite destinaciju u kojoj se povijest i kultura stapaju s mirisima zemlje, zlatnim krošnjama i pričama koje se prenose stoljećima, zaputite se u Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Ovdje, između triju planina, nalaze se dvorci i perivoji koji čuvaju duh starih vremena, kuće koje pričaju priče naroda i običaja, muzeji koji povezuju prošlost i sadašnjost te centri u kojima priroda postaje učionica. Jesenski dani u ovom kraju nisu samo izlet – oni su putovanje kroz vrijeme i prostor.

Foto: arhiv TZBBŽ

Donosimo vodič za uživanje u jeseni, njenim bojama i bogatstvu kroz otkrivanje kulture i avanture u ovoj posebnoj regiji.

Romska etno kuća u Maglenči

Foto: arhiv TZBBŽ

U selu Maglenča čeka vas prva Romska kuća u Hrvatskoj i Europi – jedinstveni spomenik kulture, baštine i tradicije autohtonih hrvatskih Roma Lovara. Kuća je istodobno i muzej i živo mjesto susreta: domaćini Goran i Slađana Đurđević posjetiteljima vješto pripovijedaju priče o povijesti i običajima Roma, o simbolima koji krase kuću i imanje, te o specifičnom nasljeđu Lovara.

Foto: arhiv TZBBŽ

Ulaz u kuću okrenut je prema istoku, a ispred vas dočekuje stablo jabuke – simbol plodnosti i blagostanja. U unutrašnjosti se nalazi stalna izložba o povijesti i životu Roma, dok se izvana pružaju mirisni nasadi lavande.

Foto: arhiv TZBBŽ

Ovdje možete kušati tradicionalne romske specijalitete, kupiti proizvode od lavande, ali i uživati u bogatom programu: od degustacija proizvoda lokalnih OPG-ova, do organizacije evenata, edukacija i kulturnih susreta. Romska kuća je i službeni punkt Horses Welcome , a njezina atmosfera spaja prošlost i sadašnjost u iskustvo koje posjetiteljima ostaje urezano u sjećanje.

Dvorac Janković i dvorski perivoj u Daruvaru

Foto: arhiv TZBBŽ

Simbol Daruvara i jedan od najljepših dvoraca u Hrvatskoj izgradio je Antun Janković u 18. stoljeću. U obliku slova U, s raskošnim salonom, knjižnicom i budoarima, dvorac je bio simbol moći i elegancije. Okružuje ga impozantan dvorski perivoj, uređen prema nacrtima bečkih arhitekata, dovršen 1780. godine.

GINKGO BILOBA - POSEBNA PRIČA O POSEBNOM PARU

Poseban dragulj perivoja su dva primjerka stabla Ginkgo biloba – muški i ženski, porijeklom iz Kine. To je najstarija vrsta drveća na Zemlji, stara više od 200 milijuna godina. Daruvarski Ginkgo biloba ponosno nosi titulu najvećeg i najstarijeg u Hrvatskoj, a drugog najstarijeg u Europi. Muški primjerak, poznat kao Adam, ima krošnju širine gotovo devet metara i opseg debla veći od sedam metara. Ženski primjerak, viši i vitkiji, zajedno s Adamom tvori priču koju su građani prozvali „Zaljubljeni ginko“.

Foto: arhiv TZBBŽ

Njihova ljepota i simbolika nisu ostali nezapaženi – upravo Daruvarski ginkgo 2019. proglašen Hrvatskim stablom godine, a godinu kasnije, kao hrvatski predstavnik na izboru za Europsko stablo godine, osvojio prestižno drugo mjesto. Jesen u Daruvaru, pod krošnjom zlatnog ginka, doživljaj je koji treba svakako uvrstiti na mapu izletničkog iskustva.

Centar Mato Lovrak u Velikom Grđevcu

Foto: arhiv TZBBŽ

Rodno mjesto Mate Lovraka oživljava njegove književne junake. Tu je autentični Mlin Družbe Pere Kvržice, kolosijek s parnjačom i vagonima iz romana Vlak u snijegu, te Lovrakova spomen soba. Uz to, posjetitelji mogu istražiti tradicijsku Mlinarevu kuću i uživati u manifestacijama koje se svake godine održavaju u čast ovog klasika hrvatske književnosti. Posjetite KUC Mato Lovrak i uživajte s vašim mališanima u neponovljivom vremeplovu.

Centar za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici

Foto: arhiv TZBBŽ

Smješten u preuređenoj zgradi bivšeg Društvenog doma, ovaj moderno uređeni Centar donosi multimedijalno iskustvo prirode Poilovlja. Akvariji s domaćim ribama, izložbe ptica i interaktivne učionice uvode vas u svijet ekologije i očuvanja prirode. Posjetitelji mogu sudjelovati u kvizovima, promatrati ptice, koristiti laboratorij ili jednostavno uživati u filmskim projekcijama i edukacijama. Jesen ovdje znači boje močvarnih staništa i šetnje prirodom uz mogućnost najma bicikla ili dalekozora.

Foto: arhiv TZBBŽ

Gradski muzej Bjelovar

Smješten u srcu grada, Gradski muzej Bjelovar čuva kulturnu, povijesnu i umjetničku baštinu cijele regije. Njegovi bogati fundusi sadrže arheološke nalaze, etnografske predmete, umjetnička djela i povijesne dokumente, a muzejski programi oblikovani su tako da jednako privuku znatiželju djece, mladih i odraslih.

Foto: arhiv TZBBŽ

Poseban naglasak stavlja se na obrazovne programe i rad s mladima, kako bi se buduće generacije povezale s kulturnom baštinom. Jesen u muzeju uvijek donosi nove izložbe i programe koji grad čine živim i inspirativnim.

STUDENI – MJESEC RAZNIH DOGAĐANJA

U studenom Bjelovarsko-bilogorska županija postaje šarena pozornica prošlosti, običaja i okusa. Od mirisa pečenjaka u Velikom Grđevcu do bogate ponude sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju – dvije manifestacije koje slave autentičnost, zajedništvo i domaću proizvodnju, pozivaju vas da osjetite duh ove regije na najukusniji mogući način.



Velikogrđevačka Komušana 2025. – Zlatna tradicija u punom sjaju

Foto: arhiv TZBBŽ

U srcu jeseni, Veliki Grđevac će 11. 10. 2025. godine, ponovno oživjeti duh tradicije kroz manifestaciju Velikogrđevačka Komušana , koja se ove godine održava pod motom Zlatna tradicija. U subotu, posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program: od svečanog otvorenja sajma domaćih proizvoda i starinskih zanata, preko dolaska povorke i scenskog prikaza komušanja, do kulturno-umjetničkih nastupa, radionica, dječjih aktivnosti, jahanja ponija i besplatnog ručka.

Posebnu pažnju privući će EKO radionice prirodne kozmetike, komušačke igre za djecu i odrasle, natjecanje u jedenju pečenjaka, te interpretacijski obilazak Lovrakovog centra.

Tijekom cijelog dana posjetitelji mogu uživati u vožnji Lovrak Expressom, pečenim kestenima i pečenjacima, izložbi oldtimer traktora, ringišpilu, te brojnim izborima – od najuređenijeg štanda do najfinijeg kukuruznog kruha.

POSJETITE GOSPODARSKI SAJAM SIRA, MEDA I VRGANJA

Grubišno Polje će 15. i 16. studenog 2025. ponovno postati živo središte domaće tradicije i okusa. U školsko-sportskoj dvorani održat će se 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja – manifestacija koja već godinama okuplja proizvođače i posjetitelje iz cijele regije.

Sajam nudi besplatan izlagački prostor svim sudionicima, čime se domaćim proizvođačima otvara prilika da bez dodatnih troškova predstave svoje sireve, mliječne proizvode, med, gljive, rakije, džemove, začine, suhomesnate delicije i rukotvorine. Osim što povezuje male proizvođače i njihove kupce, sajam je i prozor u bogatu bilogorsku tradiciju – kroz autentične mirise, okuse i priče koje se prenose generacijama. Napomena: Tijekom Sajma za posjetitelje će biti predstavljeno i glavno jelo s Južne Bilogore kao nastavak projekta stvaranja gastronomske ponude područja Južne Bilogore koje se temelji na autentičnim namirnicama, siru, medu od lipe i vrganjima.

Perivoji, muzeji, priroda koja je postala interaktivna učionica na otvorenom - Doživljaj više na svakom koraku

Foto: arhiv TZBBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija skriva raskošne perivoje i dvorce, muzeje koji pričaju priče o prošlosti, etno-kuće koje čuvaju duh naroda i centre u kojima priroda postaje učionica.



Foto: arhiv TZBBŽ

U jesen tako ovaj kraj postaje posebna kulisa: šuštanje lišća, mirisi kuhinja, šetnje pod krošnjama ginka starijeg od većine europskih gradova – sve vas poziva da uživate punim plućima u životu.

