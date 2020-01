Jednostavan test od 30 sekundi kojim ćete provjeriti koliko vam je srce zdravo

Kako bi bili zdravi i živjeli dugo, vaše srce mora biti zdravo. Bright Side donosi jedan jednostavan test kojim možete provjeriti koliko vam je srce zdravo, piše Mirror.

Prvo što trebate je naći posudu u koju vam stanu obje ruke. Zatim ju napunite hladnom vodom, možete dodati i nekoliko kockica leda kako bi bolje izveli test.

Nakon toga uronite svoje ruke u vodu i držite ih tako točno 30 sekundi. Nemojte ih držati predugo, a ni prektatko jer vam neće bit dobri rezulati.

Nakon 30 sekundi, izvadite ruke van i pogledajte si prste.

Ako su se vaši prti zacrvenili znači da nemate problema sa kisikom u krvi, a to je znak da su vam srce i cirkulacija zdravi.

No, ako su vam prsti poplavili ili poblijedili, to je znak da vam nedostaje kisika u krvi. I trebali biste popričati sa svojim doktorom.

Nakon što ste uspješno obavili test, masirajte svoje prste dok se ne vrate u normalu i gotovi ste.