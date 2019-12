Zvuči nevjerojatno, ali skakanje pet minuta dnevno može pomoći kostima

Ova jednostavna vježba ojačava kosti u nogama i čini ih manje pogodnim za prijelom, piše dailymail.co.uk.



Krhke kosti, uzrokovane osteoporozaom koje stvara "rupe" u kostima, gotovo je uobičajeno stanje za žene koje su prošle kroz menopauzu. Tijelovježba s utezima najbolji je način da kosti očuvate jakim, ali stariji ljudi nisu uvijek dovoljno sposobni za dizanje utega ili trčanje. Znanstvenici sa Sveučilišta Loughborough otkrili su da je samo pet minuta skakanja dnevno bilo dovoljno za poboljšanje gustoće kostiju.

U jednom istraživanju pratili tijekom šest mjeseci pratili su 35 žena u dobi od 55 do 70 godina i rekli im da dnevno rade do 50 poskoka sa jednom nogom. Na kraju su otkrili da se gustoća kostiju nogu povećala u nozi na kojoj su skakale dok se smanjila na nozi koja je mirovala. Gustoća vrata femura - vrha kosti koja se pričvršćuje na kuglu zgloba kuka - povećala se za 3,2 posto, dok je u nozi koja nije bila vježbana, pala između 0,5 i 0,75 posto.



Tim je također napravio MRI pretragu ženskih koljena kako bi provjerili da vježba nije napravila oštećenja zglobova, što nije. Skakanje bi mogla biti korisna vježba jer je to besplatno, lako i brzo za napraviti, istaknuli su istraživači.

Foto: Getty Images

Dr Katherine Brooke-Wavell, jedna od istraživačica, izjavila je: "U Velikoj Britaniji ima preko 79 000 prijeloma kuka svake godine, a bolnički troškovi koštaju 130 milijuna funti. Kod žena u postmenopauzi posebno je povećan rizik od niske gustoće kostiju i lomova. Kratko vježbanje kod kuće koje ne zahtijeva specijalnu opremu može povećati gustoću kostiju kuka i potencijalno smanjiti rizik od prijeloma kuka.'

Više od tri milijuna ljudi u Velikoj Britaniji ima osteoporozu, a oko 500 000 ljudi zbog nje treba bolničko liječenje svake godine - oko 10 milijuna Amerikanaca ima to stanje. Mnogo više ljudi možda ima nisku gustoću kostiju i ne znaju to jer im nije dijagnosticirana. Osteoporoza može biti uzrokovana nedostatkom vježbanja, jakim pijenjem, pušenjem, dugotrajnom upotrebom lijekova ili uzimanjem steroida. Žene mogu izgubiti i do 20 posto gustoće kostiju u sedam godina nakon menopauze zbog pada razine hormona estrogena.



Estrogen štiti kosti i kada žena prođe kroz menopauzu, razina njega drastično pada jer gube plodnost, što može ostaviti kosti ranjivim.

Chris Hartley, liječnik koji je radio na istraživanju, rekao je: "Znamo da su mnogi ljudi zabrinuti za zdravlje svojih zglobova i koliko je dobro sudjelovati u fizičkoj aktivnosti. Nismo pronašli štetne učinke skakanja na nekoliko pokazatelja povezanih s osteoartritisom koljena."