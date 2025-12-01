Kad vam je svega preko glave, oni spašavaju stvar: Ovih 7 pasmina vraća mir u kuću i glavu
Kad nas pritisnu rokovi, gužve i svakodnevne brige, društvo određenih pasa djeluje kao prava antistres terapija. Djeluju na nas tako da usporimo tempo, natjeraju nas da dišemo dublje i vrate nas u trenutak. Nije to samo stvar simpatične njuškice: mirnije pasmine često su stabilnijeg temperamenta, vole rutinu i uživaju u bliskosti s ljudima.
Takvi psi lakše 'čitaju' emocije vlasnika i spontano nude ono što nam najviše treba, a to je prisutnost. Naravno, svaki pas je individua, ali ove pasmine često se spominju kao društvo koje umiruje. Stoga, ako vodite užurban život i često se osjećate napeto i frustrirano, možda biste trebali nabaviti jednog od ovih četveronožnih terapeuta.
Zlatni retriver: Zlatni retriveri poznati su po blagosti, društvenosti i strpljenju pa uz njih stres teško ostaje na istom nivou. Često će vam prići, nasloniti glavu na koljeno i insistirati na maženju kao da znaju da vam je dosta svega. Vole rituale, primjerice šetnju, igru, pa odmor, što i vlasniku daje osjećaj stabilnosti.
Labrador retriver: Labradori su topli, optimistični i 'ljudi-psi' koji se najbolje osjećaju kad su uključeni u obiteljsku rutinu. Njihova jednostavna radost često je zarazna, a fizička aktivnost s njima brzo ispuhne napetost. Uz pravilnu socijalizaciju, uglavnom su mirni u kući i rado se sklupčaju uz vas nakon šetnje.
Kavalirski španijel: Ova pasmina je mali stručnjak za bliskost: voli krilo, dekicu i miran ritam dana. Kavaliri su nježni i često posebno povezani s vlasnikom, pa su odlični za 'tihu terapiju' u stanu. Njihova prisutnost je diskretna, ali stalna, baš ono kad trebate nekog uz sebe, bez velike buke.
Mops: Mops je komični mali pratitelj koji stres razbije mimikom i šarmom u tri sekunde. Najčešće ne traži maratone, nego kratke šetnje i puno društva pa se idealno uklapa u opušteniji stil života. Uz njega lako naučite stisnuti pauzu: sjesti, odahnuti i nasmijati se bez razloga.
Pudla: Pudle su inteligentne i vrlo usmjerene na čovjeka pa brzo pohvataju kućnu dinamiku i raspoloženje. Mnoge su mirne i nježne, ali vole i mentalnu igru, kao što su trikovi, njuškanje, puzzle igračke, što vlasnika odvlači od briga. Osim toga, često su dobar izbor i za alergičare, što dodatno smanjuje 'stres oko stresa'.
Shih tzu: Shih tzu je pas koji kao da je stvoren za opuštanje: voli toplo mjesto, mirne šetnje i stalni kontakt s vlasnikom. Nije pas za dramatičan tempo, nego za lagane aktivnosti, što je ponekad najbolja lekcija. Njihov spokojni karakter često donosi kućnu atmosferu i poručuje da će sve biti u redu.
Bernski planinski pas: Bernski pas je velik, nježan i stabilan, s onim tihim autoritetom koji umiruje prostoriju. Vole obitelj i najbolje funkcioniraju kad su blizu ljudi, a ne izolirani u dvorištu. Njihova smirenost i topla privrženost često djeluju kao emocionalni uteg, lako spuste nervozu i prizemlje dan.