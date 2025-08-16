Je li vaš dom previše čist? Evo zašto može biti štetno!

Svi naravno želimo čist i uredan dom, osobito s malom djecom ili kućnim ljubimcima. Međutim, potraga za besprijekornim domom ponekad nas može navesti da provedemo sate ribajući svaku površinu. Ali pokazalo se da je moguće biti i previše čist. Možda ćete se iznenaditi, ali stručnjaci smatraju da pretjerivanje zapravo može oštetiti neke od vaših predmeta. Ovisno o tome što imate u kući, mogli biste skraćivati ​​životni vijek svojih stvari, a da toga niste svjesni. Nick Ross, stručnjak za čišćenje u Home Spritz, otkriva sve što ne morate čistiti prečesto ako želite da traje, piše Mirror.

Dezinfekcija svake površine: Od pandemije svi smo stekli naviku brisati sve površine, od kvaka na vratima do daljinskog upravljača. No lako je pretjerati, jer bi dezinfekcija svega što se nađe pred očima zapravo mogla učiniti više štete nego koristi. "Pretjerivanje sa sprejevima za dezinfekciju zapravo bi moglo pomoći klicama da postanu otpornije, a to bi dugoročno moglo učiniti uobičajene proizvode za čišćenje manje učinkovitima,” kaže Nick. Dakle, iako su ovi sprejevi izvrsni za određene poslove, najbolje ih je koristiti mudro i ne prečesto. Ako se trebate pozabaviti neredom, umjesto toga razmislite o višenamjenskom spreju ili dobrom odmašćivaču.

Tepih: Tepisi su napravljeni da dugo traju, ali potrebno je malo brige o njima kako bi mogli proživjeti godine. Iako je usisavanje jednom tjedno dobra stvar, korištenje parnog čistača može uzrokovati probleme. Previše čišćenja parom može uzrokovati da izblijedi, radeći mrlje na njemu. Parom biste se trebali čistiti najviše dva puta godišnje.

Ogledala: Svi volimo kristalno čisto ogledalo, ali pretjerivanje sa sredstvom za čišćenje stakla može uništiti reflektirajući dio na stražnjoj strani. Mogu se pojaviti crne mrlje oko rubova ili čak u sredini. Dakle, umjesto prečestog čišćenja, jednom tjedno prebrišite ogledala i budite nježni sa sprejem.

Pećnica: Nema potrebe čistiti pećnicu svaki tjedan ili čak mjesečno. Dobro dubinsko čišćenje tri ili četiri puta godišnje sasvim je u redu. Hrana ne dodiruje izravno pećnicu iznutra, tako da ne mora biti čista. Osim toga, toplina pećnice pomaže ubiti nepoželjne goste između dubinskih čišćenja. Naravno, ako ima način samočišćenja, iskoristite ga maksimalno. Samo se ne zaboravite očistiti ako se nešto prolije čim se dogodi kako biste izbjegli veću glavobolju kasnije, kaže Nick.

Ploča za kuhanje: Ne morate temeljito ribati ploču za kuhanje svaki put kad kuhate, osim ako nije došlo do velikog prolijevanja. Brzo brisanje nakon svake upotrebe i pravilno čišćenje jednom mjesečno bit će dovoljno. Hrana ne dodiruje središte izravno, a toplina odlično drži sve klice podalje, tako da ne treba previše pozornosti s vaše strane.

Kuhinjske krpe: Pouzdane kuhinjske krpe sjajne su za brisanje prolijevanja, sušenje posuđa i čišćenje površina, ali ih ne treba prati tako često kao ručnike za kupanje. Dobro pranje svakih petnaestak tjedana trebalo bi biti dovoljni. Ne zaboravite ih objesiti nakon svake uporabe kako bi se brže osušili i dulje ostali svježi.

Svakodnevno brisanje prašine: Održavanje doma bez prašine plemenita je težnja, ali nema potrebe pretjerivati. Istina je, prašina može biti trn u oku i može zadržati bakterije, ali kada brišete prašinu svaki dan, nema se što pokupiti. Umjesto toga, brisanje prašine jednom tjedno trebalo bi biti dovoljno, jer dopušta malo nakupljanja, a da ne postane previše. To će vam uštedjeti vrijeme, energiju i novac za proizvode za čišćenje. Ako prašina izaziva vaše alergije, u međuvremenu bi pročišćivač zraka mogao biti dobra ideja.

Prozori: Skloni smo prečesto čistiti svoje prozore, pa tako i iz estetskih razloga, ali oni vjerojatno ne trebaju čišćenje baš tako redovito kao što možda mislite. Većinu prozora potrebno je pravilno očistiti iznutra i izvana samo jednom ili dva puta godišnje. Naravno, to možete prilagoditi ovisno o vremenu, razini prašine ili količini peludi.

Hladnjak: Održavanje hladnjaka čistim i organiziranim dobra je navika, ali ne morate ga ribati tako često kao neki drugi kuhinjski pribor. Hladnjak ćete morati temeljno očistiti otprilike jednom mjesečno, ali ako se slučajno nešto prolije, odmah se pozabavite time.

