Je li ovo najpametnija riba na svijetu? Odličan je lovac i zna prepoznati svoj odraz u zrcalu

Često se pretpostavlja da ribe imaju slabo pamćenje pa se često fraza 'ima pamćenje kao zlatna ribica' koristi se za opisivanje ljudi koji lako zaboravljaju stvari. Međutim, nova istraživanja sugeriraju da smo možda prebrzo sudili o tome koliko su ribe zapravo pametne. Prema IFLScienceu, manta raže imaju najveći mozak od svih riba u oceanu. Ove ribe pripadaju skupini hrskavičnjača, mogu prijeći goleme udaljenosti, potječu iz roda Mobula i vole kliziti oceanom u potrazi za planktonima, prenosi DailyStar.

Manta raže posjeduju izvrsne navigacijske sposobnosti i osjetila, a također mogu sinkronizirati svoje ponašanje kako bi si olakšale potragu za hranom. Primjer toga je njihova sposobnost korištenja umjetne rasvjete na brodovima – još od 1970-ih godina primijećeno je da manta raže koriste svjetla s brodova kako bi privukle plijen, čime si olakšavaju noćno hranjenje pod mjesečinom.

Prema organizaciji Oceana, mozgovi manta raža su veliki u odnosu na njihovu masivnu tjelesnu veličinu. Od svih riba – uključujući i kitopsine, najveće ribe u oceanu – manta raže imaju najveće mozgove. Također je primijećeno da su njihovi mozgovi razvili područja povezana s komunikacijom, rješavanjem problema, pa čak i učenjem. Test ogledala koristi se kao metoda za procjenu samosvijesti kod životinja, a dokazano je da su ga zarobljene manta raže uspješno prošle. U ovom testu životinjama se pokazuje njihov odraz u ogledalu kako bi se utvrdilo mogu li se prepoznati.

Studija iz 2016. otkrila je da manta raže pokazuju preduvjete potrebne za prolazak ovog testa. Istraživanje je pokazalo da nisu pokušavale društveno komunicirati sa svojim odrazom, već su izvodile niz neobičnih i ponavljajućih pokreta pred ogledalom. Ovo sugerira da su provjeravale uzročno-posljedičnu povezanost svojih pokreta i odraza – što je proces poznat kao 'contingency checking'. Znanstvenici su primijetili da su manta raže uvijale i razvijale peraje u blizini usta, što je ponašanje koje inače ne pokazuju. Također su navodno koristile mjehuriće kako bi ispitale svoj odraz u ogledalu. Iako ovi znakovi sugeriraju da manta raže imaju određeni stupanj samosvijesti, istraživači ističu da bi bio potreban dodatni test kako bi se potvrdilo može li se ovo ponašanje zaista smatrati sviješću o sebi.

Manta raže nisu jedine ribe koje bi mogle proći test ogledala – znanstvenici vjeruju da bi i ribe čistači mogle pokazati znakove samosvijesti. Ovo vjerovanje temelji se na promatranjima tijekom kojih su ribe čistači pokušavale odstraniti parazita kojeg su ugledale na svom odrazu u zrcalu. Iako manta raže imaju najveće mozgove od svih riba u oceanu, istraživači upozoravaju da veličina mozga ne mora nužno značiti i veću inteligenciju. Primjer za to su ptice – njihove su glave malene, a dugo se smatralo da imaju ograničenu inteligenciju. Međutim, danas znamo da sastav mozga može biti važniji za inteligenciju od same veličine, a mnoge ptičje vrste pokazuju izuzetno visoku razinu inteligencije.

Glavno pitanje koje muči znanstvenike glasi: kako zapravo mjeriti inteligenciju životinja? 'Mislim da mnogi istraživači shvaćaju da je inteligenciju teško definirati, a još teže pravedno testirati', rekla je dr. Alecia Carter s University Collegea u Londonu, stručnjakinja za ponašanje životinja. 'Već imamo problema s testiranjem inteligencije unutar jedne vrste (ljudi), pa nije korisno tvrditi, primjerice, da su čimpanze inteligentnije od gorila (ili riba sunčanica, komodskih varana itd.). Inteligentnije u kojem smislu? Merkati, gušteri i pavijani moraju se snalaziti u svojim okruženjima. No, u konačnici nije važno što imaju različite oblike inteligencije – oni su dovoljno inteligentni u svom kontekstu kako bi preživjeli i, nadamo se, napredovali, a to je ono što je zaista bitno. Previše se fokusiramo na vrste inteligencije koje mi cijenimo, ali životinje posjeduju nevjerojatne oblike inteligencije do kojih mi uopće nemamo pristup', pojasnila je Carter.

