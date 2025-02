Trebate li na putovanje povesti i svog ljubimca? O ovim stvarima dobro razmislite

Danas nije neuobičajeno vidjeti kućne ljubimce na odmoru sa svojim vlasnicima. Mnoge su obitelji otkrile da na putovanjima s njihovim krznenima prijateljima došlo do upoznavanja novih ljudi i jačanja njihovog mentalnog zdravlja. Međutim, odlazak na put sa svojim ljubimcem donosi i velike logističke izazove, piše HuffPost.

"Iako može biti zabavno putovati sa svojim ljubimcem, dobro je zapitati se je li to potrebno, hoće li se vaš ljubimac zabaviti i planirate li provoditi vrijeme s njim na putovanju", rekla je Erin Askeland, stručnjakinja za zdravlje životinja. "Neki ljudi samo žele svog ljubimca sa sobom, ali ne razmišljaju o svim scenarijima kada možda ostavljaju svog ljubimca samog na nepoznatom mjestu ili ga izlažu aktivnostima ili uvjetima u kojima nisu sigurni ili u kojima ne uživaju", dodala je .

"Osobno sam snažno protiv toga. Puno je posla i stresa povesti kućne ljubimce sa sobom, a kada se radi o međunarodnim putovanjima, to postaje znatno kompliciranije i ponekad gotovo nemoguće zbog papirologije i rokova za dobiti cjepiva i napraviti testove. Ako to pokušate ubrzati, pogriješit ćete i naići ćete na probleme", rekao je dr. Grant Little, veterinarski stručnjak.

Također je važno voditi računa o drugim stvarima koje bi mogle smanjiti stres i rizike ako se unaprijed pripreme, poput razmatranja vremenskih čimbenika koji bi mogli biti neugodni ili nesigurni za ljubimca.

Dr. Jessica Bell, izvanredna profesorica, preporučila je da procijenite kako ćete se nositi sa stalnom brigom o svom ljubimcu, praćenjem njihove okoline i sprječavanjem da se uplaše ili budu pod stresom zbog novog mjesta, kao i da razmislite koliko će vaš smještaj biti prihvatljiv za kućne ljubimce.

"Moja obitelj često putuje s našim labrador retriverom, posebno na kampiranje. Međutim, njegovo zdravlje i sigurnost su prioritet, stoga pratimo vrijeme i znamo svoj plan putovanja te gdje mu je dopušteno biti. Ako naši planovi nisu prikladni i sigurni za njega, planiramo da ostane kod prijatelja, obitelji ili čuvalice pasa, što on također voli", rekla je Bell.

Također je važno razmisliti o duljini vremena i načinu prijevoza koji se koristi za putovanje. "Kratka putovanja automobilom mogu biti podnošljiva, ali dugolinijski letovi mogu biti iznimno teški za kućne ljubimce", rekao je dr. Ricky Walther, veterinar, napominjući da putovanja također izlažu kućne ljubimce većem riziku od zaraznih bolesti.

“Ne snalaze se svi kućni ljubimci dobro pod stresom putovanja. Neki mogu biti podvrgnuti visokim razinama stresa, tjeskobe ili čak mučnine, zbog čega putovanje za njih predstavlja loše iskustvo. Drugi rizici za sigurnost mogu uključivati ​​ozljede tijekom prijevoza ili rizik od gubitka kućnih ljubimaca na čudnim mjestima", rekao je.

Možda najvažniji aspekt vaše procjene putovanja uključuje razmišljanje o posebnom temperamentu vašeg ljubimca. "Neki se ljubimci dobro prilagođavaju putovanju i uživaju biti sa svojim vlasnicima, dok drugima to može biti stresno", rekao je Askeland. "Važno je uzeti u obzir temperament, zdravlje, dob i razinu udobnosti vašeg ljubimca prije nego što odlučite putovati s njim". Osim toga, važno je postaviti realna očekivanja za svog ljubimca ako ga odlučite povesti na putovanje.

Ako se želite uspinjati na planinu, trebate znati da vaš pas većinu dana hoda smirenije, objasnila je dr. Danielle Bernal, globalna veterinarka. "Vi najbolje poznajete svog ljubimca. Ako je planina još uvijek na popisu stvari koje morate posjetiti, možda ćete morati ponijeti ruksak za kućne ljubimce u kojem se mogu odmoriti dok ih vi nosite ili ih ostaviti kod kuće s članom obitelji".

Naravno, mogu postojati situacije u kojima je putovanje s vašim ljubimcem povoljna opcija. Na primjer, ljubimac koji je sklon osjećaju tjeskobe u svom uobičajenom urbanom okruženju mogao bi se osjećati bolje na izletu na selo.

Naposljetku, morate pokušati učiniti ono što smatrate ispravnim za svoju životinju i napraviti odgovarajuće pripreme. "Putovanje s kućnim ljubimcima praksa je koja uvelike varira ovisno o pojedinom ljubimcu i specifičnim uvjetima putovanja. Ova odluka uvijek treba imati na umu najbolje interese ljubimca u pogledu zdravlja, sigurnosti i udobnosti", zaključio je Walther.