Između para je 45 centimetara visinske razlike: 'Ljudi nas stalno ispituju o našem seksualnom životu'

Ashlyn Bischoff (22) počela je izlaziti s Dylanom Porterom (24) nakon što su se upoznali dok su bili na fakultetu u noćnom izlasku. Par tvrdi da su odmah kliknuli, ali unatoč njihovoj neosporivoj kemiji, ljudi su često zapanjeni njihovom vezom. Naime, dok je Ashlyn visoka 160 centimetara, njezin dečko je visok 205 centimetara – ostavljajući par s dramatičnom visinskom razlikom od 45 centimetra, piše NY Post.

Njihova vidljiva razlika u visini dovela je do toga da mnogi ljudi paru postavljaju duboko osobna pitanja i daju primjedbe. Ashlyn kaže da je većina njih samo "znatiželjna", ali i to nakon nekog vremena postane naporno.

“Ljudi nas vide i odmah počnu postavljati osobna i intimna pitanja. Čak smo imali iskustva u kojima su nam ljudi postavljali pitanja o tome kako se seksamo... pred našim roditeljima. Također ima puno pogleda i komentara u javnosti, ali Dylanu se to općenito događa jer je on div", rekla je Ashlyn. "Ne razmišljamo i ne obraćamo pažnju na to, više su to ljudi koji šalju lukave primjedbe ili opet kažu nešto neprikladno."

Nakon što su primijetili da ih razlika u visini ističe, par je počeo dijeliti detalje zajedničkog života na TikToku, gdje njihovi videi redovito skupljaju milijune pregleda i lajkova. "U početku je Ashlyn više primjećivala da ljudi bulje nego ja, jer sam oduvijek bio visok i moja je obitelj visoka, pa sam se naviknuo na to. Počeo sam shvaćati koliko je naša razlika u visini zapanjujuća kada smo počeli objavljivati ​​na društvenim mrežama", ispričao je Dylan.

VEZANI ČLANCI:

Kod kuće se par morao prilagoditi, jer Ashlyn redovito nije mogla dohvatiti predmete koje je Dylan stavio na visoke police. Također se bori držati korak s Dylanom dok hoda i zatekne se da uvijek gleda gore u njega Ali njezin partner daje sve od sebe da udovolji njezinim potrebama.

"Sva ogledala u kući su Ashlynine visine. Stvari za koje Ashlyn misli da su normalne veličine premale su za mene. Ponekad se ne uklapam u kadar naših videa i moramo ih ponovno snimiti jer uvijek gledam prema dolje", kaže Dylan. Par također smatra da je teško zajedno slikati "normalne" slike, čuti se na bučnim mjestima, voziti automobile jedno drugoga i sporo plesati zajedno. "Dylanova odjeća i cipele zauzimaju toliko mjesta u kovčegu, ne možemo dijeliti odjeću", dodala je Ashlyn.

Korisnici društvenih medija ne stide se ostavljati komentare na njihove videozapise, a neki čak sugeriraju da Ashlyn izgleda "premlado" za Dylana zbog njihove razlike u visini. "Mislio sam da si mu kći", napisao je jedan. "On ju drži gore kao da mački pokazuje njen odraz u ogledalu”, našalio se drugi.

"Toliko je visok da sam mislio da ona ima 12 godina kad sam je prvi put vidio. To je baš ogromna visinska razlika" ubacio se još netko. Govoreći o nekim od negativnih ili čudnih komentara, Ashlyn je dodala: "Definitivno imamo mješavinu pozitivnih i negativnih komentara na naše videe. Ali sveukupno gledano, naša razlika u visini je ljudima stvarno privlačna i ljudi vole sudjelovati i dijeliti svoja mišljenja o našem odnosu i našim videozapisima."

Ona je visoka 188 centimetara, a njezin dečko 168: ‘Može te zvati mama'