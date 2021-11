Između njih je 28 godina razlike, a stalno se moraju braniti od zlobnih komentara: 'Misle da sam sponzoruša'

Sarah Henderson (27) i Darin Henderson (55) vjenčali su se u siječnju ove godine, samo tri mjeseca nakon prvog susreta licem u lice.

Par iz Kansas Cityja, Missouri, SAD, počeo je razgovarati u odjeljcima komentara na kanalima na YouTubeu kada su odlučili da se konačno upoznaju uživo. Sada, osam mjeseci nakon što su se vjenčali, par kaže da su često prisiljeni braniti se od zlobnih komentara koji tvrde da je Sarah 'sponzoruša', a Darin 'perverznjak'

"Ne sviđa mi se kada ljudi Darina nazivaju perverznjakom, ali to je lako zanemariti. Znam da nije i ta riječ je toliko pogrešna za njega da je smiješno. Nekoliko puta su me nazvali sponzorušom, ali to nije istina jer Darin nema puno novaca da bih iz tog razloga htjela biti s njim" , ispričala je Sarah za Metro.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Za njihov prvi susretu licem u lice, Darin se vozio 12 sati iz Missourija da posjeti Saru, koja je u to vrijeme živjela u Michiganu.

"Od našeg prvog susreta sam se odvezao apsolutno zaljubljen jer je ona bila sve ono što sam mislio da će biti plus još više", otkrio je Darin.

Sarin tata u početku nije bio voljan prihvatiti 55-godišnjaka u životu svoje kćeri, no nakon susreta s njim prije samo nekoliko tjedana, Sarah i Darin uvjereni su da mijenja mišljenje.

"Tata se bojao za mene, mislio je da sam mlada ranjiva djevojka. Rekao je da sam nedavno izašla iz veze i da sam naivna. U početku nije bio baš sretan zbog stvari, kao ni mama, ali mama i Darin se sada jako dobro slažu", objasnila je.

Nakon pokretanja vlastitog YouTube kanala - AgeGapAdventures - par kaže da su povratne informacije bile uglavnom pozitivne, no zlobni komentari ponekad dođu do njih.

"Nekako osjećam da ljudi ponekad misle da nemamo o čemu razgovarati, što je ludo jer stalno razgovaramo, zajedno smo 24 sata dnevno i nikad nam ne ponestane stvari za reći. No, srećom, većina nas voli kao par", zaključio je Darin.

