'Ovisan sam o pornografiji, više se ne mogu ni uzbuditi s djevojkom, ma kako privlačna bila'

Sada mi je 36, a pornografiju gledam od svoje 18. godine, no tijekom godina moja je potreba za gledanjem porno sadržaja rasla i i sada mi je to potrebno svaki dan, požalio se muškarac terapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre.

Ponekad kad je na poslu, kaže, čak odem u toalet i gleda porno filmove na svom mobitelu i premda je puno puta pokušao prestati, ne može.

- Više ne mogu imati ni kvalitetnu vezu s djevojkom jer me uzbuđuje samo usputni seks - napisao je.

Želi, kaže, trenutno zadovoljstvo i ne može se ni uzbuditi osim ako je s nekim novim, a često ni ne može postići erekciju ako ne gleda pornografski sadržaj, bez obzira koliko je žena privlačna.

- I moj je ukus za pornografiju postao ekstremniji. U posljednje me vrijeme ni ne uzbuđuje ništa 'normalno' i mrzim se zbog toga - rekao je.

- Ovisnost o pornografiji i seksu može biti teška kao i bilo koja druga ovisnost, a da biste je riješili morate shvatiti koji su korijeni tih vaših štetnih želja - odgovorila mu je terapeutkinja.

