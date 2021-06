Istraživanje: Žene na dating stranicama još uvijek čekaju da muškarac preuzme inicijativu

Iako su u svakom segmentu društva sve prihvaćenije i sve zastupljenije, nedavno istraživanje kaže da, kad je riječ o online upoznavanju, žene još uvijek čekaju da muškarci preuzmu inicijativu.

To je naime pokazalo istraživanje dating stranice OkCupid, koje kaže da će na stranicama i aplikacijama za pronalaženje partnera muškarci češće nego žene prvi poslati poruku i tako započeti razgovor.

- Ova su otkrića u suprotnosti s idejom da su od pojave dating aplikacija žene slobodnije i da su žene danas manje opterećene raznim društvenim normama - rekla je product direktorica OkCupida Jimena Almendares, a ne krije da je takvi rezultati iznenađuju.

- Oni pokazuju da se mnoge žene u doba online upoznavanja još uvijek oslanjanju na staromodnu tradiciju: muškarca koji će napraviti prvi potez - komentirala je za CNN glavna urednica časopisa Live Happy i psihoterapeutkinja dr. Stacy Kaiser.

Foto: Shuttershock

Ona dodaje i da ideja da se prve 'nametnu' suprotnom spolu kod žena budi osjećaje srama i straha od odbacivanja.

- Zašto bi žene morale povući prvi potez? To nije njihov 'posao', a ovoj generaciji kronično nedostaje kavalira - komentirala je online jedna Twitter korisnica.

Why do women have to make the first move? To a certain extent thats not the womans job --in terms of chivalry (which this generation lacks)