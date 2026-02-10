Istraživanje pokazalo u kojoj profesiji se ljudi najčešće seksaju. Jeste li među njima?

Novo istraživanje provedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da neki ljubavnici imaju daleko veću vjerojatnost da će doživjeti orgazam tijekom seksa nego drugi, dok jedan od dvadeset nikada ne doživi orgazam, kako prenosi Sustain Health. Studija koju su proveli stručnjaci za krevete i madrace, Bed SOS, otkrila je da gotovo jedna od deset žena nikada ne doživi orgazam, unatoč tome što imaju seks u prosjeku 3,2 puta tjedno. Međutim, 98% muškaraca doživljava orgazam barem jednom tjedno i imaju prosječnu stopu od 3,7 puta, što znači više od jednom po sesiji.

Istraživanjem su identificirane i profesije koje najčešće imaju seks, a koje najrjeđe. Dok se oni koji rade u zdravstvu najviše seksaju svaki tjedan (3,6 puta tjedno), medijski i marketinški stručnjaci najmanje vode ljubav (2,7 puta tjedno). Zanimljivo je da najviše seksa imaju umjetnici i dizajneri (4,1).

Profesije u kojima se svaki tjedan najviše seksa su:

Zdravstveni djelatnici, npr. liječnik, zubar, medicinska sestra (3,7 puta)

Financije (3,6 puta)

HR / Zapošljavanje (3,5 puta)

IT (3,4 puta)

Maloprodajni radnici (3,3 puta)

Unatoč tome što nemaju toliko seksa kao druge profesije, umjetnici i dizajneri u prosjeku dožive 4,4 orgazma tjedno, što je gotovo 1,5 puta više od svake profesije.

Pet profesija koje imaju najviše orgazama tjedno su:

Umjetnici/dizajner (4,4 puta)

Vodoinstalater/električar (3,1 puta)

Računovođe (3,6 puta)

Maloprodajni radnici (3,4 puta)

IT (3,3 puta)

Studije su pokazale da je 80% žena odglumilo orgazam, što znači da mnoge ne dobivaju nevjerojatne zdravstvene dobrobiti koje iz njih proizlaze. Orgazmi mogu ublažiti stres i osloboditi se napetosti, a također pomažu pri spavanju, što može biti iznimno korisno za one koji imaju problema poput nesanice. Ostale dobrobiti uključuju ublažavanje boli, zahvaljujući otpuštanju endorfina, stimulaciji mozga i mlađem izgledu.