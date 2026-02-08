Stručnjakinja otkrila najčešće probleme muškaraca u seksu i kako ih riješiti

Seks je odlična stvar za povezivanje i poboljšanje odnosa, no ponekad, kada se dogode neke neugodne situacije, može napraviti upravo suprotno. Stoga je britanska stručnjakinja za seks i veze Tracey Cox za Daily Mail otkrila četiri najčešća problema s kojima se susreću muškarci u seksu, a za njih ima rješenje.

Problemi s erekcijom: Gotovo svaki muškarac imat će problema s postizanjem erekcije do svoje 40. godine. Uzroci, kao i kod većine stvari, mogu biti psihološki ili fizički. Previše pića može to učiniti, kao i rekreativne droge, fizička iscrpljenost, pritisak, tjeskoba, stres i krivnja. Problemi u vezi također mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju. Što je muškarac stariji, veća je vjerojatnost da će imati probleme s erekcijom. Ako odbaci jednokratno kolebanje erekcije kao razlog za brigu, velike su šanse da će tako i biti. Ali ako paničari, kao što su muškarci skloni, to bi se moglo ponoviti.

Što učiniti? Isključite sve medicinske razlog. Potaknite ga da preispita svoj životni stil i da izbaci alkohol i cigarete. Ako uzima bilo koji propisani lijek, pitajte njegovog liječnika o mogućim nuspojavama. Ne shvaćaj to osobno. To ne znači da ste predebeli, prestari, nedovoljno seksi. Ako se radi o novoj vezi, to često znači da je toliko željan impresionirati da ga strepi učinak. Upamtite, njegova će erekcija rasti i padati tijekom seksa. Nježno mu pružite oralni seks, ali nemojte ga mučiti. Opustite se i uživajte – orgazam ne mora nužno biti cilj vođenja ljubavi. Dajte mu do znanja da vas to ne brine. Što ste manje zabrinuti, manja je vjerojatnost da će se on zbog toga brinuti i manja je vjerojatnost da će se to ponoviti.

Ne može postići orgazam: Žene su navikle na bez orgazma, no muškarci su navikli na sasvim suprotno. Što objašnjava zašto oba spola često pretjerano reagiraju kada se to dogodi. Žene misle da s njima nešto nije u redu, muškarci se više brinu kad to znaju. Odgođena ejakulacija često se događa jer je osjet u penisu oslabljen zbog previše alkohola, lijekova, medicinskih stanja ili operacije. Ili, može biti da se jednostavno iscrpio od previše prethodnih vrhunaca. Također se može dogoditi ako se osjeća emocionalno uzrujano.

Što učiniti? Razgovarajte s njim o njegovoj tehnici masturbacije. Učestalost i stisak visokog intenziteta koji je teško ponoviti u paru, može biti uzrok. Nije na odmet isprobati neke nove tehnike koje bi olakšale postizanje orgazama.

Prebrzo postigne orgazam: Preuranjena ejakulacija najčešći je muški seksualni problem - između 20 i 30 posto muškaraca smatra da seks ne traje onoliko dugo koliko bi htjeli. Teško je odrediti kada je to točno 'prerano'. Seks terapeuti će se uglavnom složiti da muškarac odgovara tim kriterijima ako ejakulira u roku jedne minute i to u periodu duljem od šest mjeseci, ali stvarno ne postoji univerzalno pravilo. Ako se ona dogodi ponekad, može značiti da se nije dugo seksao ili da radi nešto posebno uzbudljivo s nekim tko ga jako uzbuđuje.

Što učiniti? Isprobajte tehniku 'stiskanja' tako da stisnete penis na predjelu ispod glavića prije vrhunca. Neka masturbira sat vremena prije seksa i neka to radi što češće. Prezervativ može biti od pomoći, a možete mu naglasiti da želite doživjeti orgazam prije njega. Ako se to ipak dogodi, uvijek možete uživati u drugoj i trećoj 'rundi', bez stresa.