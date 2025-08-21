Istraživanje pokazalo što muškarce i žene najviše uzbuđuje: Od seksa s bivšim partnerom do svježe oprane posteljine..

Razne studije pokazuju da postoje razlike između onoga što uzbuđuje muškarce i žene pa je tako i novo istraživanje pridonijelo tome, pokazujući neke fascinantne kontraste između onoga što muškarci i žene smatraju najvećim uzbuđenjima. Kako piše Metro, istraživanje je naručila stranica IllicitEncounters.com., a u anketi je ispitano oko 2000 muškaraca i žena, pa je jasno da se rezultati ne odražavaju na sve žene i muškarce na svijetu.

Rezultati su pokazali da žene najviše uzbuđuje zajednički orgazam s partnerom, čak njih 66 posto, pa je tako to stavljeno na vrh. To se sviđa i muškarcima, ali samo trećina je to navela kao nešto što ih doista uzbuđuje, stavljajući ga na četvrto mjesto na popisu najvećih uzbuđenja. Umjesto toga, muškarcima je najdraži seks s novom partnericom po prvi put, odnosno više od polovice muškaraca (56 posto) izjavilo je da ih najviše uzbuđuje seks s nekim s kim nikada prije nisu spavali.

Na drugom mjestu najvećih uzbuđenja kod muškaraca, je seks s bivšom partnericom koja im se još uvijek sviđa. Ženama je to također donekle privlačno, ali je mnogo niže na listi.. Za 42 posto žena, kratkotrajna avantura na odmoru na drugom je mjestu najvećih uzbuđenja, dok se na trećem mjestu našao višestruki orgazam (36 posto). Nakon njega na popisu je bio dobar oralni seks (35 posto), a na petom mjestu je odlazak na 'prljavi' vikend s partnerom (32 posto).

Svi volimo ulazak u krevet kada su plahte svježe oprane, no neke žene i to uzbuđuje, pa su ga tako stavile na šesto mjesto na popis, iznad rođendanskog seksa. Popis je zaokružio seks za Valentinovo, omiljen među romantičnim tipovima ljudi.

Što se tiče muškaraca, njima je na trećem mjestu seks s nepoznatom osobom (35 posto), na četvrtom mjestu zajednički orgazam s partnericom, a na petom mjestu snimanje seksa s partnericom (28 posto). Muškarci su također rekli da ih uzbuđuju i seks na otvorenom i avantura na odmoru, iako je ona na posljednjem mjestu.