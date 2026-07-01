Zvjezdano ljeto ulazi u novi tjedan: od kazališta i koncerata do folklora, street arta i Okusa svijeta

Nakon iznimno posjećenog prvog tjedna, u kojem su Karlovčani i brojni posjetitelji uživali u početku Karlovačkog kazališnog festivala KaKaFe, Karlovac Dance Festivala, PARKiranja, koncertima, predstavama i brojnim programima za sve generacije, Zvjezdano ljeto nastavlja ispunjavati gradske ulice, trgove i pozornice raznolikim sadržajima.
Od 1. do 8. srpnja posjetitelje očekuje još jedan bogat tjedan u kojem će se ispreplesti kazalište, glazba, ples, likovna umjetnost, sport, folklor i gastronomija.
Srijeda: umjetnost, ples, kazalište i glazba na više gradskih lokacija
Srijeda započinje otvorenjem izložbe radova osoba oboljelih od multiple skleroze u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“, dok će najmlađi moći sudjelovati u kreativnoj radionici „Karlovačke face“, a nastavljaju se i informatičke radionice „Zvijezde u ljeto 2“. ARTiKA Festival dobre zabave tijekom dana donosi izložbu radova polaznika tečaja keramike, a u večernjim satima niz kreativnih radionica – od izrade keramičkih mobila i fanzina do sitotiska, likovnih radionica za djecu, eksperimentalnog crtanja i društvenih igara.
Kazališni program KaKaFe-a nastavlja se predstavom Matija Teatra Arterarij u Gradskom muzeju Karlovac, dok Karlovac Dance Festival ispod Koranskog mosta donosi plesnu predstavu i film Nepostojano mjesto. Večer će dodatno obogatiti koncert sastava The Velvet u DC Prostor(i)ji i nastup glazbene skupine Proleteri u Knjižnici za mlade.
Četvrtak: rock klasici na otvorenom
Četvrtak nastavlja program kreativnim i edukativnim radionicama za djecu i mlade, dok će večer obilježiti Karlovac Open Air Tribute Festival. Na košarkaškom igralištu Šanac publiku očekuje energični The Rock Stars Multi Tribute Show, koji donosi najveće svjetske rock hitove u atraktivnoj koncertnoj produkciji.
Petak: street art, ples, kazalište i koncert Alena Slavice
Petak donosi bogat spoj kulture, umjetnosti i glazbe. U Muzeju Domovinskog rata Karlovac održat će se predavanje dr. sc. Darjana Godića o zbivanjima na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti u kolovozu 1995., dok će StreetArt galerija #4 ponuditi stencil radionicu te otvorenje izložbe Svjetska sticker art arhiva.
Na terasi Kina Edison nastupit će Alen Slavica, a ispred Gradske knjižnice posjetitelje očekuje salsa, bachata i kizomba party. Ljubitelji kazališta moći će pogledati predstavu Norma i Bell Divan Teatra u Tijesnoj ulici, dok će večer na Šancu završiti uz Lady Gaga Tribute Show.
Subota: od sportskih natjecanja i dječjih radionica do hip hop kulture i večernjih predstava
Subota će biti jedan od najbogatijih dana ovog festivalskog tjedna. Već od jutarnjih sati održavat će se turnir u odbojci na pijesku, vatrogasni kup, planinarska manifestacija Zvjezdani silazak, tradicionalni mačevalački turnir, LOOKLOW event te radionice za djecu i mlade. Program upotpunjuju čitanje slikovnice u Aquatici, likovna radionica Art piknik i tradicionalna smjena straže Karlovačke građanske garde.
Poslijepodne donosi filmski kviz na terasi Kina Edison, graffiti radionicu i oslikavanje murala u Tijesnoj ulici te otvorenje izložbe Retrospektiva pokreta – 35 godina hip hop kulture. Večer će obilježiti koncert u sklopu Dana židovske baštine, predstava Bilo bi šteta to ne obaviti danas u organizaciji KaKaFe-a te nastup grupe Electric Corn u sklopu Karlovac Open Air Tribute Festivala.
Nedjelja: Karlovac kao svjetska pozornica
Nedjeljni program započinje sportskim događanjima – teniskim turnirom Wimbledon u Karlovcu i tradicionalnom biciklijadom Karlovačke 4 rijeke, dok će ljubitelji filma moći pogledati besplatnu projekciju filma Kasna smjena u Kinu Edison.
U večernjim satima Karlovac će ispuniti bogatstvo narodnih nošnji i glazbe jer započinje 27. Međunarodni festival folklora. Nakon svečanog mimohoda uslijedit će otvorenje festivala na Šancu, a istoga dana u Gradskom kazalištu Zorin dom održat će se i svečani koncert otvorenja Hrvatske flautističke akademije.
Ponedjeljak: književnost, folklor i kazalište
Početak novog tjedna donosi dodjelu nagrada 27. natječaja za kratku priču Zlatko Tomičić u Mihalićevoj kući književnosti. Međunarodni festival folklora nastavlja se koncertom folklornih skupina ispred Zorin doma, dok će KaKaFe publici ponuditi predstavu Suparnice u izvedbi Lectirum Grupe na košarkaškom igralištu Šanac. Za ljubitelje filma tu je filmska projekcija Elvisa u Parku Grabrik.
Utorak: Dani židovske baštine, izložba mladih umjetnika i tambure pod zvijezdama
Utorak donosi predavanje Antisemitizam u medijima u sklopu Dana židovske baštine, otvorenje izložbe Aluidi, na kojoj će se predstaviti studenti Akademije likovnih umjetnosti pod vodstvom profesora Danka Friščića, te nastavak programa Međunarodnog festivala folklora.
Večer će zaključiti koncert Tambure pod zvijezdama Karlovačkog tamburaškog orkestra na Šancu, koji će domaćim tamburaškim repertoarom zaokružiti još jedan festivalski dan.
Srijeda: Okusi svijeta ponovno u Karlovcu
Novi festivalski tjedan zaključit će sedmo izdanje manifestacije Okusi svijeta, koja na Šetalište dr. Franje Tuđmana donosi bogatu međunarodnu gastro ponudu, dječji program „Putujemo svijetom“, cooking show i zabavni sadržaj za cijelu obitelj.
Istoga dana KaKaFe nastavlja program predstavom Džaba je najskuplje B-glad produkcije na košarkaškom igralištu Šanac, čime će završiti još jedan tjedan ispunjen raznovrsnim sadržajima u sklopu Zvjezdanog ljeta.
Pred Karlovčanima i njihovim gostima još su brojni koncerti, predstave, festivali, sportska događanja, izložbe i sadržaji za sve generacije. Cjeloviti program, satnice i lokacije dostupni su na službenim stranicama Zvjezdanog ljeta: https://zvjezdanoljeto.karlovac.hr/index.php/program/.