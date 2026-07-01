Zvjezdano ljeto ulazi u novi tjedan: od kazališta i koncerata do folklora, street arta i Okusa svijeta

Nakon iznimno posjećenog prvog tjedna, u kojem su Karlovčani i brojni posjetitelji uživali u početku Karlovačkog kazališnog festivala KaKaFe, Karlovac Dance Festivala, PARKiranja, koncertima, predstavama i brojnim programima za sve generacije, Zvjezdano ljeto nastavlja ispunjavati gradske ulice, trgove i pozornice raznolikim sadržajima.

Od 1. do 8. srpnja posjetitelje očekuje još jedan bogat tjedan u kojem će se ispreplesti kazalište, glazba, ples, likovna umjetnost, sport, folklor i gastronomija.

Foto: Grad Karlovac

Srijeda: umjetnost, ples, kazalište i glazba na više gradskih lokacija

Srijeda započinje otvorenjem izložbe radova osoba oboljelih od multiple skleroze u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“, dok će najmlađi moći sudjelovati u kreativnoj radionici „Karlovačke face“, a nastavljaju se i informatičke radionice „Zvijezde u ljeto 2“. ARTiKA Festival dobre zabave tijekom dana donosi izložbu radova polaznika tečaja keramike, a u večernjim satima niz kreativnih radionica – od izrade keramičkih mobila i fanzina do sitotiska, likovnih radionica za djecu, eksperimentalnog crtanja i društvenih igara.

Kazališni program KaKaFe-a nastavlja se predstavom Matija Teatra Arterarij u Gradskom muzeju Karlovac, dok Karlovac Dance Festival ispod Koranskog mosta donosi plesnu predstavu i film Nepostojano mjesto. Večer će dodatno obogatiti koncert sastava The Velvet u DC Prostor(i)ji i nastup glazbene skupine Proleteri u Knjižnici za mlade.

Foto: Grad Karlovac

Četvrtak: rock klasici na otvorenom

Četvrtak nastavlja program kreativnim i edukativnim radionicama za djecu i mlade, dok će večer obilježiti Karlovac Open Air Tribute Festival. Na košarkaškom igralištu Šanac publiku očekuje energični The Rock Stars Multi Tribute Show, koji donosi najveće svjetske rock hitove u atraktivnoj koncertnoj produkciji.

Petak: street art, ples, kazalište i koncert Alena Slavice

Petak donosi bogat spoj kulture, umjetnosti i glazbe. U Muzeju Domovinskog rata Karlovac održat će se predavanje dr. sc. Darjana Godića o zbivanjima na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti u kolovozu 1995., dok će StreetArt galerija #4 ponuditi stencil radionicu te otvorenje izložbe Svjetska sticker art arhiva.

Foto: Grad Karlovac

Na terasi Kina Edison nastupit će Alen Slavica, a ispred Gradske knjižnice posjetitelje očekuje salsa, bachata i kizomba party. Ljubitelji kazališta moći će pogledati predstavu Norma i Bell Divan Teatra u Tijesnoj ulici, dok će večer na Šancu završiti uz Lady Gaga Tribute Show.

Subota: od sportskih natjecanja i dječjih radionica do hip hop kulture i večernjih predstava

Subota će biti jedan od najbogatijih dana ovog festivalskog tjedna. Već od jutarnjih sati održavat će se turnir u odbojci na pijesku, vatrogasni kup, planinarska manifestacija Zvjezdani silazak, tradicionalni mačevalački turnir, LOOKLOW event te radionice za djecu i mlade. Program upotpunjuju čitanje slikovnice u Aquatici, likovna radionica Art piknik i tradicionalna smjena straže Karlovačke građanske garde.

Foto: Grad Karlovac

Poslijepodne donosi filmski kviz na terasi Kina Edison, graffiti radionicu i oslikavanje murala u Tijesnoj ulici te otvorenje izložbe Retrospektiva pokreta – 35 godina hip hop kulture. Večer će obilježiti koncert u sklopu Dana židovske baštine, predstava Bilo bi šteta to ne obaviti danas u organizaciji KaKaFe-a te nastup grupe Electric Corn u sklopu Karlovac Open Air Tribute Festivala.

Nedjelja: Karlovac kao svjetska pozornica

Nedjeljni program započinje sportskim događanjima – teniskim turnirom Wimbledon u Karlovcu i tradicionalnom biciklijadom Karlovačke 4 rijeke, dok će ljubitelji filma moći pogledati besplatnu projekciju filma Kasna smjena u Kinu Edison.

U večernjim satima Karlovac će ispuniti bogatstvo narodnih nošnji i glazbe jer započinje 27. Međunarodni festival folklora. Nakon svečanog mimohoda uslijedit će otvorenje festivala na Šancu, a istoga dana u Gradskom kazalištu Zorin dom održat će se i svečani koncert otvorenja Hrvatske flautističke akademije.

Foto: Grad Karlovac

Ponedjeljak: književnost, folklor i kazalište

Početak novog tjedna donosi dodjelu nagrada 27. natječaja za kratku priču Zlatko Tomičić u Mihalićevoj kući književnosti. Međunarodni festival folklora nastavlja se koncertom folklornih skupina ispred Zorin doma, dok će KaKaFe publici ponuditi predstavu Suparnice u izvedbi Lectirum Grupe na košarkaškom igralištu Šanac. Za ljubitelje filma tu je filmska projekcija Elvisa u Parku Grabrik.

Utorak: Dani židovske baštine, izložba mladih umjetnika i tambure pod zvijezdama

Utorak donosi predavanje Antisemitizam u medijima u sklopu Dana židovske baštine, otvorenje izložbe Aluidi, na kojoj će se predstaviti studenti Akademije likovnih umjetnosti pod vodstvom profesora Danka Friščića, te nastavak programa Međunarodnog festivala folklora.

Foto: Grad Karlovac

Večer će zaključiti koncert Tambure pod zvijezdama Karlovačkog tamburaškog orkestra na Šancu, koji će domaćim tamburaškim repertoarom zaokružiti još jedan festivalski dan.

Srijeda: Okusi svijeta ponovno u Karlovcu

Novi festivalski tjedan zaključit će sedmo izdanje manifestacije Okusi svijeta, koja na Šetalište dr. Franje Tuđmana donosi bogatu međunarodnu gastro ponudu, dječji program „Putujemo svijetom“, cooking show i zabavni sadržaj za cijelu obitelj.

Istoga dana KaKaFe nastavlja program predstavom Džaba je najskuplje B-glad produkcije na košarkaškom igralištu Šanac, čime će završiti još jedan tjedan ispunjen raznovrsnim sadržajima u sklopu Zvjezdanog ljeta.

Foto: Grad Karlovac