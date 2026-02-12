Nema brige: Ovo su čudne stvari koje vam se mogu dogoditi nakon seksa, a potpuno su normalne!

Važno je zapamtiti da je seks, bez obzira na to kako ga prakticirate, fizički čin koji uključuje cijelo tijelo i da vaše tijelo može reagirati na neobične načine. Stručnjaci su za portal Hellogiggles objasnili što se sve može dogoditi nakon seksualnog čina:

Peckanje i bol tijekom mokrenja: Ako osjetite malo peckanja tijekom mokrenja odmah nakon seksa (uvijek to radite nakon seksa, zar ne?) nemojte odmah pomisliti da imate ozbiljan problem. Možda ćete prvo pomisliti da imate urinarne probleme lili spolno prenosivu bolest. Ali osjećaj peckanja ili boli nakon seksa je česta pojava i nije ništa strašno ako nestane u roku od nekoliko sati.

"Žene koje osjete promjene tijekom mokrenja, ali bez prisustva stvarne infekcije, obično to doživljavaju zbog pretjerano aktivnog zdjeličnog dna", objašnjava Heather Jeffcoat, fizikalna terapeutkinja i autorica knjige "Sex Without Pain: A Self-Treatment Guide to the Sex Life You Deserve". Također može biti uzrokovano nabubrenim vaginalnim tkivom što zbog blizine mokraćnog kanala može uzrokovati peckanje neposredno nakon seksa. Ovo se može se spriječiti tako da vaše tijelo bude potpuno spremno za snošaj i naravno mokrenjem neposredno prije i nakon seksualne aktivnosti.

Crvene mrlje na obrazima i vratu: Seks je blaženo i prekrasno iskustvo zbog kojeg će oba partnera zračiti zadovoljstvom. koža može pocrvenjeti, ali mogu se pojaviti i mrlje. "Mnoge žene doživljavaju crvenilo na koži tijekom uzbuđenja. Opuštanje krvnih žila može prouzročiti crvene mrlje na koži kože vrata i prsa koja često prođu nezapaženo zbog ugašenog svjetla", rekao je ginekolog Jonathan Schaffir.

Kožne reakcije na intimnim dijelovima tijela: Ako osjetite neku vrstu kožne reakcije na vanjskom dijelu vulve ili blizu bedara ili trbuha, to može biti reakcija na lubrikant, kondom ili čak seksualnu igračku, posebno ako ste isprobali novi proizvod. Ako niste koristili nove proizvode, moguće je da ste razvili alergiju na spermu, koja se u svakom trenutku može pojaviti sa sadašnjim ili novim partnerom. Ako su vaši simptomi manji, to može biti samo trenutna reakcija, ali ako imate osip, otekline ili bilo kakvu drugu jaku fizičku reakciju morat ćete što prije potražiti liječničku pomoć.

Imate različite i intenzivne osjećaje: Ako nakon seksa osjetite bilo kakvu snažnu emociju, bilo da se radi o iznenadnoj depresiji, ljutnji ili uznemirenosti ili intenzivnom osjećaju euforije možete za to kriviti hormone. Ako se osjećate iznenada tužno, to može biti zbog pada razine dopamina nakon orgazma, što rezultira fizičkom reakcijom. "Nakon seksa normalno je da žena osjeća snažne emocije. Na primjer, žena može pustiti suze, plakati od radosti i osjećati se neobično emocionalno. To je normalno i njezin partner to može iskoristiti kao priliku za podršku, empatiju i suosjećanje", kaže Katie Ziskind, bračna i obiteljska terapeutkinja.

Puštanje plinova iz vagine: "Jedno od mojih najdražih pitanja koje mi postavljaju je: Zašto nakon seksa imam plinove u vagini?", kaže dr. Michele C. Reed za Fit Doc. "Plin i zrak se miješaju tijekom guranja penisa u vaginu velikom brzinom, a nakon što osoba doživi vrhunac može doći do vaginalnih plinova", dodaje.