Muškarci i žene presudili: Ovo je uvjerljivo najgora poza u seksu

Otkrivanje omiljenih seksualnih poza često nalikuje raspravi o glazbenim ukusima; svatko ima svoje favorite, a ljestvice popularnosti neprestano se mijenjaju. Ipak, čini se da su najnovija istraživanja uspjela pronaći iznenađujući konsenzus, ne toliko oko najbolje, koliko oko najgore poze. Prema opsežnoj studiji koju je proveo portal NapLab, specijaliziran za analizu spavanja i intimnih odnosa, preferencije su prilično jasne. Na tronu se, s podrškom od 29,4 posto ispitanika, našao takozvani "doggy style". Slijede ga vječni klasik, misionarski položaj, s 21,68 posto glasova, te popularna "kaubojka" koja je osvojila simpatije 19,33 posto sudionika. Ovi rezultati potvrđuju da parovi najčešće biraju provjerene klasike koji nude dobar omjer užitka i praktičnosti.

No, ono što je istinski šokiralo javnost jest dno ljestvice. Tamo se, s mizernih 3,89 posto pozitivnih ocjena, našla poza koja je desetljećima slovila za ultimativni simbol obostranog užitka, poza 69. Ideja koja stoji iza nje zvuči gotovo savršeno: oba partnera istovremeno primaju i pružaju oralni užitak, što bi teoretski trebalo dovesti do dvostruke ekstaze. Međutim, surova stvarnost, kako pokazuju brojna svjedočanstva i studije, dijametralno je suprotna. Čini se da je ovaj akrobatski pothvat u praksi logistička noćna mora koja umjesto zadovoljstva češće donosi frustraciju i nelagodu.

Glavni prigovor koji se provlači kroz iskustva muškaraca i žena jest nemogućnost potpunog prepuštanja i fokusa. Jedan korisnik popularne platforme Reddit savršeno je sažeo problem: "To je kao da dvoje ljudi istovremeno masiraju jedno drugo. Da bi opuštanje bilo potpuno, jedna osoba bi trebala raditi, a druga uživati." Upravo ta podijeljena pažnja uništava čaroliju. Mozak je prisiljen obavljati dva zahtjevna zadatka odjednom, primati intenzivne podražaje i istovremeno se koncentrirati na pružanje zadovoljstva partneru. Rezultat je često osjećaj preopterećenosti u kojem ni jedna ni druga aktivnost ne dosežu svoj puni potencijal, a užitak ostaje tek blijeda sjena onoga što bi mogao biti.

Žene su, čini se, posebno glasne u svojoj kritici ove poze. Istraživanje koje je provela platforma Seduce AI na uzorku od dvije tisuće žena otkrilo je da je za čak 29 posto njih poza 69 najgora od svih. Osim već spomenute podijeljene pažnje, mnoge su navele da se u tom položaju osjećaju izloženo i nesigurno. Blizina partnerova lica intimnim dijelovima tijela može izazvati osjećaj samosvijesti, dok nedostatak kontakta očima i nemogućnost povezivanja na emocionalnoj razini čin čine mehaničkim i distanciranim. "Pokušavam se usredotočiti na osjećaj, ali glava mi je prezauzeta razmišljanjem radim li sve kako treba i što on misli. Na kraju, ne uživam ni u jednom ni u drugom", jedno je od tipičnih svjedočanstava.

Muškarci dijele isto mišljenje

Iako se često pretpostavlja da su muškarci manje izbirljivi, kada je riječ o pozi 69, njihovi prigovori gotovo su identični ženskima. Mnogi priznaju da im je teško opustiti se i primati užitak dok im je "nečije međunožje u licu", a istovremeno se trude pružiti partnerici vrhunsko iskustvo. Ta mentalna gimnastika često rezultira time da nitko ne doživi orgazam. Studije i ankete, poput one objavljene u Men's Healthu, potvrđuju da je poza 69 redovito na listi najmanje omiljenih poteza u spavaćoj sobi, upravo zbog osjećaja da je riječ više o zadatku nego o intimnom činu povezivanja. Umjesto dvostrukog zadovoljstva, parovi često dobivaju dvostruku frustraciju.

Lista nepopularnih se tu ne zaustavlja

Iako je poza 69 uvjerljivi "pobjednik" u kategoriji najgorih, nije jedina koja izaziva prijepore. Na listi nepopularnih često se nalazi i "obrnuta kaubojka". Žene se žale na neugodan kut penetracije i nedostatak intimnosti jer ne vide partnerovo lice, dok je za muškarce ova poza i fizički rizična. Naime, stručnjaci upozoravaju da nepravilno kretanje može dovesti do savijanja penisa pod opasnim kutem, što u najgorem slučaju može rezultirati frakturom. Čak i omiljeni "doggy style" ima svoje mane; iako popularan, žene ga često opisuju kao bolnog zbog preduboke penetracije koja može udarati u vrat maternice, a prigovaraju i zbog nedostatka emocionalne povezanosti.

Opasnost vreba i u klasici

Zanimljivo je da nisu samo komplicirane poze problematične. Istraživanje koje je analiziralo podatke više od tisuću ljudi koji su pretrpjeli ozljedu tijekom seksa, otkrilo je da su najopasnije upravo one najčešće, "vanilija" poze. "Doggy style" je, primjerice, vodeći uzrok vaginalnih poderotina kod žena, dok je misionarski položaj odgovoran za najveći broj fraktura penisa kod muškaraca. Seksualna edukatorica Amy Nguyen ističe da je grub seks bez adekvatne komunikacije jedan od glavnih krivaca. "Ljudi pretpostavljaju da su najriskantnije najluđe poze, ali podaci pokazuju da su to zapravo one najčešće", upozorava ona. Šokantan je i podatak da samo tri posto muškaraca i pet posto žena prizna partneru da su se ozlijedili tijekom odnosa, što ukazuje na zabrinjavajući nedostatak otvorenosti. Na kraju, čini se da je ključ zadovoljavajućeg i sigurnog seksualnog života manje u akrobacijama, a više u iskrenoj komunikaciji, slušanju partnera i shvaćanju da je ponekad jednostavnije i puno bolje – ići redom.