Jeste li i vi autoseksualni, a da to ni ne znate? Mnogi ovu sklonost brkaju s narcizmom, a evo što stvarno znači

U svijetu koji se neprestano mijenja i u kojem se čini da svi znamo previše jedni o drugima, došlo je do porasta specifičnijih preferencija, budući da se seksualnost sve češće doživljava kao spektar, a ne kao nešto što je uklesano u kamen. Stavovi prema nekim manje uobičajenim seksualnostima, poput demiseksualnosti ili heterofleksibilnosti, često proizlaze iz nedostatka informacija i razumijevanja, a činjenica da se poznate osobe identificiraju s tim seksualnostima samo pomaže u povećanju javnog razumijevanja. Međutim, čini se da javnost najteže shvaća pojam autoseksualnosti, koja se definira kao seksualna privlačnost prema samome sebi, a ne prema drugim ljudima.

Ovaj se pojam često pogrešno povezuje s narcisoidnim poremećajem ličnosti, što je naizgled logično s obzirom na to da je upravo Narcis dao ime tom stanju. Prema starogrčkom mitu, Narcis je bio lik koji je slavno odbijao ljubav drugih kako bi se usredotočio na samoga sebe, a na kraju je i umro jer je bio previše usredotočen na promatranje vlastitog odraza u vodi. Njegovo je ime poslužilo i kao naziv za cvijet koji raste uz rub vode, no ta je priča danas dio drevne povijesti, a ljudi koji se identificiraju kao autoseksualci naglašavaju kako njihove sklonosti nisu nužno usklađene s onima narcisoidne osobe.

Iako autoseksualne osobe obično preferiraju sebe u odnosu na druge i prirodno im masturbacija može biti draža od seksa, one su i dalje sposobne za ostvarivanje odnosa s drugim osobama. Iako je riječ o relativno novije definiranoj seksualnoj orijentaciji, vjerojatno je postojala mnogo duže, ali jednostavno nije bila dovoljno istražena. Zapravo, vjerojatno svi poznajemo nekoga tko voli sebe "malo previše", no to ga ne čini nužno narcisom. Ključna je razlika u tome što autoseksualnost ne podrazumijeva nedostatak empatije ili potrebu za divljenjem, što su karakteristike narcisoidnog poremećaja.

Da je ova tema sve prisutnija, potvrdila je i Kourtney Kardashian, koja je još 2024. godine, unatoč tome što je od 2022. u braku s američkim glazbenikom Travisom Barkerom, naizgled potvrdila da se identificira kao autoseksualka. U objavi na svom blogu napisala je: "Jeste li autoseksualni? Kratak odgovor je da, najvjerojatnije. Zapravo, svi smo, barem malo." U međuvremenu, osnivačica QueerSexTherapy, Casey Tanner, opisala je autoseksualnost kao "osobinu kod koje osobu uzbuđuje bavljenje vlastitom erotikom", piše LADbible. "Iako to možda ne vrijedi za svakoga, općenito se osjećamo više seksualno i uzbuđeno kada se sami sebi osjećamo seksi", dodala je.

Pojam "autoseksualnost" također se našao među najguglanijim seksualnim pitanjima 2024. godine, što naglašava da privlači sve veću pozornost javnosti. Dakle, iako bi neki u svijetu mogli smatrati autoseksualnost neprirodnom ili sličnom narcizmu, stvarnost je vrlo drugačija. Možda bismo ih jednostavno trebali pustiti da budu ono što jesu, bez predrasuda i pogrešnih pretpostavki.