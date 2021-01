Ispovijest djevojke: 'Ne mogu održati niti jednu vezu jer jednostavno ne volim seks'

Do sad sam s tri dečka bila u ozbiljnim vezala, ali sva trojica su me ostavili jer se nisam mogla s njima seksati. Nisam im mogla dopustiti ni da me rukom taknu 'tamo dolje', a kad bih samo osjetila da su blizu, uhvatila bi me panika jer to stvarno ne volim, napisala je djevojka u pismu kolumnistici i savjetnici časopisa The Sun, Deidre Sanders.

Iako joj je, kaže, 25 godina, nikad se nije seksala i seks joj je nezamisliv.

- Svi misle da mi je super i da se imam čemu veseliti - žali se djevojka i objašnjava kako 'osjeća kao da joj život prolazi. a ona u ničemu ne uživa'.

- Kako uopće mogu s nekim imati dobar odnos, ako se s njim ne mogu seksati? - pita se.

Paniku joj, kaže, izazove i svaki ginekološki pregled, poput na primjer PAPA testa, pa ih obavlja pod punom anestezijom: inače se ne može suzdržati da ne plače i vrišti.

Zbog toga je, kaže, bila i na brojnim liječničkim pregledima, da se uvjeri da je fizički s njom sve u redu.

- Znam da moja reakcija nije normalna, ali si ne mogu pomoći - kaže.

Deidre joj je objasnila da joj se, čim je netko dotakne tijelo automatski napne, pa tako i mišići oko rodnice, a uzrok tome je, kaže, vjerojatno nešto što joj se davno dogodilo, možda još u djetinjstvu.

- Ako ste odgajani uz ideju da je 'seks prljav' ili ste rano u djetinjstvu proživjeli neki seksualni incident u kojem ste bili povrijeđeni, sjećanja na to mogu još uvijek utjecati na vas - kaže Deidre i preporučuje joj tehnike izgradnje samopouzdanja, a po potrebi i psihološko savjetovanje ili razgovor sa seksualnim terapeutom.

