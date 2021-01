Istraživanja pokazala: Sve je više ljudi u tridesetima koji se nikada nisu seksali

Autorica Amber Crewe kaže da je još u ranoj dobi shvatila da čak i za romantiku postoji očekivani vremenski okvir i norme kojih se drži većina ljudi. A tako nas, kaže, uče i filmovi: 'normalno' je da se u ranim tinejdžerskim godinama prvi put poljubimo, par godina kasnije doživimo i prvo seksualno iskustvo a onda, nakon nekoliko godina 'švrljanja' u dvadesetima, pronađemo onog 'pravog', udamo se i dobijemo djecu.

Jer i filmovi kao što je 'Djevica od 40 godina' uče nas da je djevičanstvo odraslih još uvijek tabu, nešto što pokazuje da s osobom nije sve u redu.

- Nije ni čudo da toliko ljudi pristane na situacije za koje nisu spremni ili im nije ugodno - rekla je Crewe za Metro, a i istraživanje pokazuje da 52 posto žena i 44 posto muškaraca bilo još bilo spremno izgubiti nevinost kad su to napravili.

No kako ističe, u stvarnom se životu stvari događaju drugačijim ritmom, bez obzira na prihvaćenu 'normalu', društvo ili filmove.

Jedno japansko istraživanje o plodnosti iz 2019. godine pokazalo je da je kod njih nevina čak četvrtina odraslih u dobi od 18 i 39 godina, a ta brojka raste.

Prema istraživanju Online Collegea iz 2015. godine provedenom na više od 24 000 studenata u kampusima diljem SAD-a, 20 posto studenata diplomira bez ida su se ikad seksali.

- Sjećam se da se još nisam ni poljubila kad sam upisala fakultet i bilo me užasno sram - ispričala je autorica koja je prvi poljubac dečka doživjela tek na zadnjoj godini, faksa i to pijana u nekom noćnom klubu. Ipak, pamti kaže i osjećaj olakšanja što je 'to napokon odradila'...

Danas se, kaže Crewe, na odrasle djevice vrši veći pritisak nego ikad, a kad je tražila knjigu na tu temu shvatila je da ne postoji, pa je odlučila napisati 'Odrasle djevice anonimno' (Adult Virgins Anonymous) gdje u prvom licu glavne junakinje progovara o životu 30-godišnjih djevaca.

Glavni lik knjige Kate Mundy ima preko trideset godina i ubija se od posla, a kako je s većinom prijatelja iz mladosti izgubila kontakt, baš i ne izlazi i čuva jednu 'mračnu' tajnu: nikad nije ni bila na spoju, a kamoli skinula donje rublje pred pripadnikom suprotnog spola...

- Iako je knjiga fikcija, bilo mi je važno stvoriti nešto što odražava stvarnost koja se rijetko prikazuje - kaže autorica i dodaje kako se ona ne kaje zbog svog 'odrađenog' poljupca u pijanom stanju, ali se ipak često zapita bi li joj to iskustvo bilo bolje da je tad bila sigurnija što želi i lišena predrasuda o tome što je 'normalno'.

