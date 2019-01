Iskustva stjuardesa i putnika: Jedna djevojka skinula je sve sa sebe, a drugi putnik masturbirao bez ustručavanja

Da se na letovima stvarno mogu događati zanimljive, ali i sasvim bizarne stvari, dokazuju ispovijesti s Quore u kojima su se stjuardese prisjetile neobičnih situacija i čudnih zahtjeva putnika. Njihovim ispovijestima pridružili su se i sami putnici koji su opisali događaje kojima su svjedočili.

Jedna stjuardesa je napisala:

Ovaj incident dogodio se na jednom od mojih letova od Hong Konga prema Los Angelesu. Riječ je o letu koji traje 13 sati, a u centru pozornosti bili su muškarac i žena od dvadesetak godina. Ukrcali su se ranije, a ja imam naviku proučavati putnike kako bih što bolje shvatila što putnici žele. Dečko je djevojci pomogao s torbama, a zajedno su izgledali poput para ili dvije osobe koje su stvarno bliske.

Pitala sam ih žele li nešto popiti - djevojka je odabrala bijelo vino, dok se on odlučio za crno. Nisu stali na jednom piću, a ubrzo sam primijetila da je on pomalo crven u licu. Ipak, normalno se ponašao pa nisam mislila da se napio.

Budući da je bio noćni let, ugasili smo svjetla, a njih dvoje su i dalje pričali te se glasno smijali. Ona me tražila još jednu čašu vina za oboje, a on je u tom trenutku rekao:

- Totalno sam se napio, mislim da i previše.

Nakon što sam to čula, odbila sam ga poslužiti, a njoj sam donijela jako malu čašu crnog vina. Nakon sat vremena, on je zaspao, no ona je bila pomalo nemirna te se požalila da je u kabini pretoplo, iako je temperatura bila skroz normalna i prema "propisima". Nakon toga me pozvala, a imala sam što vidjeli - dečko je povratio po sebi, po licu, po sjedalu... Budući da se on i dalje činio pijan, njoj sam dala maramice, ručnike, vodu i plastičnu vrećicu kako bi mu pomogla da se dovede u red. Stajala sam pored njih, a ona je rekla: "Sve je okej, on je u redu". Jasno mi je bilo da nije sve okej, a zadnje što sam htjela je to da ga moram čistiti... S obzirom na to da sam mislila da su par, bilo mi je logično da mu barem lice očisti, no ona nije napravila ništa.

Otišla sam do toaleta, a kad sam se vratila, dio posade bio je oko djevojke, a ja sam imala što vidjeti: djevojka je skinula sve sa sebe i ostala samo u bež grudnjaku. Srećom, bio je noćni let pa je većina putnika spavala, a posada ju je morala moliti da odjene nešto.

U tom trenutku, pijani muškarac se probudio, a cijela posada je osjetila smrad povraćanja i alkohola. Zamolili smo ga da se presvuče i očisti se, a u tom trenutku vidjeli smo kako mu je jako neugodno te je rekao nešto što je iznenadilo sve - rekao je da djevojku uopće ne pozna, već ju je prvi put u životu vidio dok su čekali let! Do kraja leta nisu pogledali jedno u drugo - djevojka je ostatak puta provela s crnim naočalama i nije željela pričati ni sa kim te je odbijala sve obroke!

Druga je stjuardesa napisala da putnici često lažu pri naručivanju obroka, žale se jer nisu dobili extra sendvič, rezerviraju jedno sjedalo u business razredu, dok je druga osoba u ekonomskom pa joj naručuju hranu... Tu su i različite laži kojima ljudi žele doći u viši razred. Vidjela sam strance koji na letu postanu potpuno prisni, majke koje ostavljaju svoju djecu na podovima, iako im je rečeno da je aerodromski pod izrazito prljav i nehigijenski. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na putnike koji ispituju članove posade u kojem su hotelu odsjeli, a kasnije nekako doznaju te se pojave u predvorju i gnjave...

Mnogi znaju lagati o zdravlju i o potrebi za invalidskim kolicima, samo kako bi imali prijevoz po zračnoj luci. Jedan putnik želio je zapaliti cigaretu u zabranjenoj zoni, no istog trena sam ga, srećom, zaustavila. Ne trebam ni govoriti kako je time doveo u opasnost gotovo 400 ljudi.

Javili su se i neki putnici. Jedna putnica je napisala:

Nekoliko puta sam vidjela ljude kako se samozadovoljavaju. Nije mi jasno zašto bi itko to radio na tako javnom mjestu. Jedna žena je čitala porno magazin i pritom se dirala, a drugi neugodan putnik je, nažalost, sjedio pored mene. I on se samozadovoljavao, a pritom se želio sakriti od ostatka putnika, već samo da ga ja vidim. Pozvala sam stjuardesu i rekla sam što se događa - ona se činila pomalo zbunjena, ali me poslušala do kraja. Putniku do mene sam rekla:

- Ne sviđa mi se to što radite i morate odmah prestati s tim jer je odvratno. Ne znam tko ste ili što mislite da jeste, ali mi se gadite i želim da odmah prestanete masturbirati. Niste dobra osoba. Odmah prestanite.

Putnik joj je na to odgovorio kako mu je žao i kako takvu reakciju nije očekivao...

