Zapisao svaki put kad je supruga odbila seks, a onda joj poslao dokument koji ju je razbjesnio

Ako ova žena traži neki razlog za rastavu, definitivno ima jedan. Naime, 26-godišnjakinja je na Redditu podijelila dokument koji joj je poslao njezin suprug, a u njemu su opisani svi pokušaji seksa u vremenskom razdoblju nešto dužem od mjesec dana. Frustrirani 26-godišnji suprug je, uz datum i pokušaj, naveo je li mu "uspjelo" i koja je bila izlika supruge, prenosi The Sun.

E-mail s tablicom poslao joj je kad je ona došla na zračnu luku, prije 10-dnevnog poslovnog putovanja. Zapanjena njegovim "istraživanjem" koje je pokazalo da su samo tri njegova pokušaja uspjela, pokušala je s njim stupiti u kontakt, no on je odbijao svaki njein poziv. Budući da ju je potpuno iziritirao, odlučila je dokument iz Excela podijeliti na Redditu.

Sve se to dogodilo još 2014. godine, no o tome se ponovno priča s obzirom na to da je objavljeno na BoredPandi, što je ponovno naljutilo korisnike. Supruga, koja je željela ostati anonimna, rekla je da su tad bili zajedno pet godina, od čega su dvije u braku, a prije pet mjeseci kupili su i kuću.

Foto: Reddit

- Naši raspored je stvarno lud i jako smo zauzeti. Cijelo proljeće proveli smo u renovaciji naše nove kuće, a u uredu mi se posao udvostručio. Također, udebljala sam se i trudim se ići u teretanu kako bih se dovela u red, objasnila je.

Ogorčena žena je dodala:

- Jučer ujutro, dok sam se vozila taksijem prema aerodromu, moj suprug je poslao poruku na poslovnu e-mail adresu. On to nikad ne radi, uvijek komuniciramo običnim porukama. Otvorila sam je i vidjela sam kako je sarkastično napisao da mu neću nedostajati, iako idem na deset dana.

Poruci je priložio i dokument u kojem je pokazao kako je od 1. lipnja inicirao seks, a posebno ju je razbijesnio stupac sa svim njezinim "isprikama" u kojima ju je doslovno citirao. Većina korisnika je zauzela njezinu stranu, a njezinog supruga okarakterizirali su kao "nezrelog".

Jedan korisnik je napisao:

- Postoji toliko načina na koji se ovo moglo riješiti, no on se odlučio na nešto sasvim bizarno. Teško da će nakon ovog njihova veza više biti normalna.

Drugi kaže:

- Zar ne volite kad netko bolest, iscrpljenost ili stres zove "izlikom"? Kako bi bilo da, za promjenu, počnete razmišljati i o tuđim osjećajima?

Ipak, neki su imali drugačije mišljenje:

- Možda joj je suprug umoran od konstantnog ignoriranja. Ovim je putem barem pridobio njezinu pažnju.

Neke od "isprika" su bile: "Gledam Prijatelje", "Znojna sam i osjećam se grozno, trebam pod tuš" uz suprugov dodatak "nije se otuširala do idućeg jutra", "Prepijana sam i previše sam pojela", "Moram se rano ustati"....

