Imate još točno 6 dana za uživanje u ovih 6 famoznih burgera koji se nude na Zagreb Burger Festivalu!

U izboru više od 40 burgera na ovogodišnjem Zagreb Burger Fesitvalu možda nećete znati što odabrati. Ovih 6 burgera nas su oduševili, a zajedničko im je to da u svojim umacima sadrže neobične kombinacije namirnica koje osvajaju na prvu. Zanemarite vremensku prognozu i iskoristite ovih 6 dana da biste uživali u dobroj hrani i društvu - ovi ljudi će vas oduševiti ne samo kao mastori pripreme burgera nego i zahvaljujući svom šarmu, druželjubivosti i pozitivnom stavu.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

The Meat: Dry-Age 60, 130 kn

Iza ovog ozbiljnog burgera pripremljenog s junetinom odležavanom 60 dana u dry-age komori stoji ekipa s kućice The Meat, vlasnika Nenada Komesa koji je nedavno u centru Zagreba otvorio boutique mesnicu u koju hrle pravi poznavatelji i ljubitelji mesa. Da bi se postigla sočnost granulacija mesa je krupnija, a burger je, naravno, pečen medium rare. Radi se o burgeru od 100 % junećeg mesa bez uobičajenog dodatka od dvadestak posto loja. – Loj u burgeru daje aftertaste koji prikriva osnovni okus mesa, a to ne želimo. Meso je hrvatskog podrijetla, uzgojeno na farmi kod Slatine, a dozrijevalo je u našim komorama. Svaki komad mesa s kojim radimo pratimo od faze uzgoja, prerade, do odležavanja koje se vrši kod nas – objasnio nam je Nenad Komes.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Umak je mediteranska mješavina domaćeg pesta sa sjemenkama bundeve, prženog luka, malo vrhnja, majoneze, maslinova ulja i z'aatar začina, a kao dodaci u burger idu slatkasto-kiselkasti američki "pickles" krastavci s malo ljutine, coleslaw salata koju sami pripremaju, s malim postotkom majoneze i dijon senfom, rajska cherry rajčica i na vrhu – pržena slanina. Sve to pospremljeno je u izvrsno pecivo s malo većim postotkom maslaca poznatog brenda Kroštula.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

– Kod kreiranja burgera najvažnije nam je da umaci i dodaci ne preuzmu dominaciju jer sve je u službu glavne zvijezde burgera – mesa – kaže vlasnik Nenad Komes koji uz ovaj burger preporučuje cheese fries krumpiriće s umakom od cheddar sira, pesto-mayo dressing i malo BBQ umaka. Na krumpiriće još ide mješavina začina koju sami pripremaju. Na ovoj kućici možete naručiti i slider – poslužavnik s 3 mini-burgera kojiima je baza ista – 100 % junetina – a razlikuju se u umacima i dodacima, po cijeni od 90 kuna.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Beg's: Carlos Double-Decker, dvoslojni burger, 88 kn

Eduard Beg sa svojom lepezom Beg's plant based proizvoda ide dalje, rasturili su na Zagrebačkom Adventu, na Pizza festivalu su bili hit, a čini se da ni na Zagreb Burger Festivalu neće biti drugačije.

Njihov dvoslojni burger prvo se jede očima jer izgleda senzacionalno, a evo kako je "organiziran" po katovima. Na donje pecivo ide honey-mustard-mayo umak, zatim meso na bazi proteina graška, potom plant based cheddar sir, onda srednji sloj peciva pa opet umak, meso, sir i, na kraju, svježa rajčica, BBQ umak i gornje pecivo.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Umak je kombinacija honey-mustard umaka i majoneze koji sadrži sezamovo ulje, sojin umak, dosta svježe mljevenog papra, jalapeno papričice i ukiseljeni ljubičasti luk. Jako, jako ukusan umak! – Naši su umaci posebni po tome što sadrže 0 % šećera i = % masti, pogodni su za osobe koje imaju intolernciju na laktozu i gluten jer ih ne sadrže niti u tragovima – objsnio nam je Eduard Beg.

I stvarno, nakon što bez većih problema pojedete ovaj divovski burger nećete osjetiti težinu u želucu, a okusi su stvarno dobri! Na kraju, oni koji pamte Advent i fantastičan čaj na Beg's štandu razveselit će se da imaju svoje piće i na ovom festivalu, a radi se o osvježavajućem koktelu koji sadrži rakiju marelice, contreaux, rum, pjenušac i mineralnu vodu... Ako smo nešto zaboravili tko je zato što je koktelčić prilično jak! Dodat ćemo još da je Eduard uskoro u ponudi najavio plant based sushi i gyozu!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Guloso: Negromant, 80 kn

Negromant je burger od mesa "vazda istog standarda" (80:20) koji opet priča lokalnu priču. Ove godine posebnu notu burgeru daje maslac aromatiziran svježim timijanom, sjeckanim svježim češnjakom i koricom naranče. Ova nota naranče ne prevladava u okusu nego se naknadno osjeti u aftertasteu. Aromatizirani maslac topi se na mesu, u trenutku kad se burger okrene na njega ide kockica maslaca da meso upije arome i onda na to sir brie. Najzanimljiviji dio je majoneza od reduciranog merlota Negromant vinarije Crvik, koje se iskuhava oko 1,5 sat s ostalim aromama, dobije se džem od vina, pomiješa s majonezom da bi se dobila fina aromatizirana majoneza ružičaste boje koja je na prvi okus kao obična majoneza, ali kako je dalje jedete ona se otvara i daje aftertase vina koji je super spoj s brie sirom i aromatiziranim maslacem.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

– Prošle godine došli smo na ZBF s krajnjeg juga zemlje kao autsajderi i jedini cij bio je ne osramotiti se i ponuditi kvalitetu po kojoj smo poznati u Dubrovniku. Na kraju smo pobijedili pa smo ove godine ušli na malo veća vrata i s velikim očekivanjima – htjeli smo se izdići još jedan skalin više! – kaže nam Marko Bautović. Što se nas tiče, uspjeli su s Negromantom!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Flying Pig: Hot Honey, 58 kn

Ako volite ljuto ovo je burger za vas: junetina s 20 % masti u umaku koji čine žestoka dimljena chili papričica, bademi, pistacijo, med i kvasina te par tajnih sastojaka koje nismo mogli izvući iz Maje Bučić, vlasnice brenda. U burger ide i malo svježih krastavaca koji, kaže Maja, smiruju onu kombinaciju chili papričice i meda te ljubičasti luk. Sve to u finom brioche pecivu s malo manje maslaca jer nisu htjeli da bude preslatko.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

– Ovo nam je prvi nastup na festivalu, nisam došla pobijediti nego zaraditi, bitno mi je da su gosti zadovoljni, da je brend dobar, da svi kažu da im je burger dobar. Hoću li pobijediti nije važno, želim vidjeti konkretne rezultate – potpuno je iskrena Maja Bučić.

Za one koji vole drnišku pancetu Maja ima burger Barbie Q za koji je umak radila njezina prijateljica Mirena Škarić koja za njih kuha već godinama, a napravila je dimljeni BBQ umak i zenf – varijacija na senf koja u u sebi sadrži, između ostalog, i pivo. Na to ide panceta, dva umaka, džem od luka, hrskavi luk, meso i zelena salata... Jako fino!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

BBQ Hot Yard: Kimchi Kardasian, 69 kuna

Za dobru cijenu dobit ćete burger od 200 g junetine, cheddar sira u brioche pecivu ravno iz Bread cluba, ali glavna fora u njemu je kimchi (korejska salata od fermentiranog povrća) koju dečki rade sami baš kao i hishio koji miješaju s majonezom da bi dobili fini umak te korijander s kojim se fino zaokružuje asian style ovog izvrsnog burgera koji je lagano pikantan – ljutina će nestati već nakon 30 sekundi.

BBQ Hot Yard nudi i meksički burger kojem je glavni sastojak domaći guacamole, osjeća se fini sok limete, korijander, luk, češnjak, rajčica – ovaj burger zahtijeva najviše pripreme, ali što se nas tiče isplati se pogotovo zbog chipotle majoneze s dimljenim jalapeno papričicama.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

– Cilj nam je da prvi i petstoti burger izgledaju isto, da budu jednako kvalitetni zbog čega smo ove godine pojednostavili sastojke. Išli smo na 3-4 sastojka koji moraju imati priču iza sebe. Iza kimchija su tjedni i tjedni fermentacije i testiranja, ovo što tu jedete je peta-šesta verzija koju smo danima usavršavali. Prošle godine smo dobili titulu debitant-pobjednik, a ove godine želimo ući među tri najbolja što bi bio super uspjeh u konkurenciji 13 kućica koje su sve redom vrhunske. Titula najboljih na ZBF-u nije mala stvar, to znači puno veći reach za sljedeću godinu i opećnito za napredak u karijeri – kaže Davor Šušković koji je oduševljen organizacijom na Zagreb Burger Festivalu koja se, kako tvrdi, ne može usporediti sa brojnim festivalima koje su pohodili. Davor je uzeo godišnji odmor da bi ovdje mogao raditi i provoditi vrijeme "od 0 do 24".

Pitali smo ga jesu li burgeri preskupi s obzirom na platežnu moć građana? – Već prvi dan je ovdje prodano 1500 burgera, a padala je kiša i nisam čuo niti jedan komentar da su burgeri preskupi. Ljudi moraju znati da burger fest nije fast food nego street food festival, a to su dvije potpuno drugačije kategorije. Iza svakog burgera ovdje stoji ogroman rad, rezultat je bezbroj testranja, razgovora s dobavljačima mesa, rada na recepturama... Pazi se na normative, kvalitetu namirnica... – objašnjava Davor.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Toster: Local One, 78 kn

Želite li u jednom zalogaju probati neke od najboljih autohtonih namirnica Vojvodine, ovaj burger je jako dobra ideja. U pecivu iz Bread cluba (na žalost, nisu mogli zbog birokratskih zavrzlama koristiti svoje meso i pecivo) očekuje vas odličan komad mljevene junetine, domaći ajvar koji se samo za dečke iz Tostera radi po strogo tradicionalnom receptu, mousse od pravog vojvođanskog kajmaka (rade od njega mousse da bi se mogao ravnomjernije rasporediti po mesu i da ne bi izdominirao druge okuse) i ono nama najdraže – duvan čvarci koje bismo tako rado ove godine na Adventu jeli iz papirnatog škarnicla!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

– Kad su nas pozvali na ZBF željeli smo napraviti burger koji će ujedno biti i prezentacija naše domaće gastronomije, presjek nekih namirnica koje se u Vojvodini svakodnevno koriste u kuhinji – kaže Toni Marinković, Splićanin koji se zbog ljubavi prije 8 godina preseli u Novi Sad i savršeno se asimilirao. S Tosterom, prvim burger barom u Novom Sadu, trasirali su put burgerima među velikom konkurencijom pljeskavica. – Bio je to hrabar potez, ljudi su bili skeptični, ali kvalitetom i upornošću smo uspjeli. Sedam godina smo na tržištu, imamo 2 lokala i 35 zaposlenih... Danas možemo s ponosom reći da Novosađani napokon razumiju da burger nije pljeskavica u masnom papriu na trafici nego da može biti i restoranska hrana, za ostatak Vojvodine ne bih rekao! – smije se Toni.

Na Tosterovoj kućici nude i burger sa slaninom od mangulice, stare sorte svinje, koja se početkom prošlog stoljeća masovno uzgajala i u Srbiji i Hrvatskoj i čije se meso često uspoređuje s onim od slavnog vagyu goveda – također ga ne biste smjeli propustiti!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell