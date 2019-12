'Imam fobiju koja mi uništava blagdane - bojim se šljokica'

Muškarac je anonimno podijelio svoj problem sa terapeutkinjom Deidre, koja u svojoj rubrici na portalu The Sun, odgovara na pitanja.

"Fobija me muči još odmalena. Ne znam kako je sve počelo, ali kod šljokica mrzim činjenicu da su tako neprirodne i da su posvuda i posvuda se lijepe. Božić mi je najgori. Mrzim čestitke jer obično po sebi imaju šljokice, a i ljudi po sebi i hrani stavljaju šljokice", piše.

Ako po sebi ima šljokice ili ih primijeti na odjeći ne može se smiriti.

"Moja obitelj ne razumije koliko me to muči. Nekada mi se zbog toga i plače."

Deidre odgovara: "Stvar je u tome što nemamo kontrole nad njima, jer se tako lako zalijepe svuda i teško ih je odstraniti, pa nekim ljudima to stvara fobiju. Vjerojatno vam se dogodilo da kao dijete niste mogli odstraniti šljokice sa sebe, pa sada zapravo jedan mali dvogodišnjak u vama paničari svaki put. Panični napadaji su 'lajtmotiv' svih fobija. Probajte pronaći način da smanjite napadaje panike i da se s Božićem malo lakše nosite."