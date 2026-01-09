Naši Portali
Napokon otkriveno: Evo zašto su sendviči ukusniji kad su izrezani na trokute

Autor
Dora Škrlec
09.01.2026.
u 14:30

Stručnjaci su potvrdili da sendviči mogu imati bolji okus kada su dijagonalno izrezani, iako se njihov sadržaj nije promijenio

Većina ljudi voli svoje sendviče rezati na trokute. Ovaj način rezanja nije samo estetski privlačan, a jedan je stručnjak objasnio zašto trokutasti sendviči imaju bolji okus od pravokutnih. Drugi ne mogu razumjeti kako sendvič može imati drugačiji okus na temelju svog oblika ako je nadjev potpuno isti. Međutim, stručnjaci su se uključili u ovu raspravu i doista su potvrdili da sendviči mogu imati bolji okus kada su dijagonalno izrezani na trokutaste dijelove. To se događa iako se sadržaj sendviča nije promijenio.

Kada sendvič izrežete na trokute umjesto na pravokutnike, tada možete dobiti veće zalogaje s manje korice, što znači da omjer nadjeva i korice može biti drugačiji. Ovo je oblik sendviča koji ćete često pronaći u supermarketima. Edukator znanosti i tehnologije, Luis Villazon, otkrio je da vam trokuti daju više nadjeva po zalogaju. To je zato što trokutasti sendvič ima dva kuta od 45 stupnjeva koji vam omogućuju da zagrizete puno dalje prema sredini, piše Daily Express. To se događa kod prva dva zalogaja, nakon čega slijedi treći zalogaj bez kore s još više nadjeva za sendvič.

Međutim, posljednji zalogaj je uglavnom kora, ali kako Luis objašnjava, "ne možete imati sve". Čini se da se korisnici društvenih mreža slažu s tim mišljenjem. "S trokutastim oblikom možete duboko zagristi bez rizika da vam umak završi po obrazima. To se ne može reći za pravokutnik", napisao je jedan korisnik Reddita. "Dobijete više sendviča kada su to trokuti", dodao je drugi.

Vlasnik delikatesne trgovine, sa sjedištem u New Yorku, objasnio je da dijagonalni sendviči imaju bolji okus jer imaju taj kutni dio koji je drugačije teksture u usporedbi s ostatkom. Također je rekao da postoji vizualni element u svemu tome. "Jednostavno izgleda ljepše i estetski je ugodnije. U osnovi, dijagonalno rezanje stvara veću vrijednost od rezanja ravno prema dolje", objasnio je.

Jedan korisnik Reddita istaknuo je još jedan razlog zašto se sendviči režu trokutasto. "Ako imate sendvič za umakanje, poput sendviča s tostiranim sirom i juhom od rajčice, trokutasti oblik omogućuje vam da sendvič puno lakše stane u posudu jer ima manji vrh", zaključio je.

