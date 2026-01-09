OD SNOVA DO KLJUČA U RUKAMA U REKORDNOM ROKU: ZAGREB MEET MIJENJA PRAVILA GRADNJE

Zašto su modularna i montažna gradnja sve popularnije?

Modularna i montažna gradnja sve su popularnije jer se najveći dio posla odvija u tvornici, u kontroliranim uvjetima, bez vremenskih ograničenja. Dijelovi građevine izrađuju se precizno i bez žurbe, a zatim se na terenu brzo sastavljaju, često u samo dan ili dva. Time se izbjegavaju dugotrajni radovi, buka, prašina i neizvjesnost. Danas nacrt i želja, a vrlo brzo ključ vam se u ruke preda.

Kako bi se ovakav način gradnje približio svima, pokrenut je Modular Homes Expo – prvi europski sajam posvećen modularnim i montažnim konstrukcijama, čime je Hrvatska postala prva zemlja u regiji koja je okupila cijelu industriju. Sajam je do danas privukao više od 70 tisuća posjetitelja koji dolaze informirati se, uspoređivati opcije i svoje planove za budući dom pretvoriti u stvarnost. Sada idu korak dalje i najavljuju Zagreb Meet 2026!

Zagreb Meet 2026: Mjesto gdje se san o vlastitom domu pretvara u konkretne odgovore

Zagreb Meet 2026 središnji je regionalni susret stručnjaka, proizvođača i svih koji razmišljaju o montažnoj i modularnoj gradnji. Događaj se održava 20. i 21. siječnja u hotelu The Westin Zagreb te je osmišljen kao otvorena i informativna platforma na kojoj posjetitelji, bez komplicirane terminologije i praznih obećanja, mogu na jednostavan način dobiti jasne i konkretne odgovore o ovom suvremenom načinu gradnje.

Više od 20 najuglednijih proizvođača i certificiranih tvrtki iz regije i svijeta dolaze na Zagreb Meet, a među njima Domprojekt, Marles, Domusplus, Žiher Hiše, Krivaja Homes, Chasma Steco Group, Modular Living Group, Studio Domus, Partas, Domtera, Montažne kuće DLB, Promo, Euromodul, Žiher Hiše, Modul tehnika, Radman Homes, Zerra, Drvo Pro Forest i drugi.

Na Zagreb Meetu sudionici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva nekih od najstarijih proizvođača s više od 100 godina tradicije, kao i proizvođača koji godišnje realiziraju više od 200 kuća i zgrada.

Zagreb Meet na jedinstven način okuplja proizvođače iz regije – Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, ali i svjetske proizvođače iz Turske i Kine koji će predstaviti vlastita rješenja i nove tehnologije u području montažne i modularne gradnje te ponuditi globalnu perspektivu ove brzorastuće industrije.

Nema više upitnika iznad glave: 1 na 1 sastanci sa stručnjacima

Događaj je koncipiran kao sajam bez izložbenih kuća, s naglaskom na ciljane B2B 1 na 1 sastanke, stručne panele na kojima će sudjelovati predstavnici najiskusnijih tvrtki iz čitave regije, kada je riječ o ovom tipu gradnje, okrugli stolovi i cijela networking zona unutar Business Lounge dijela predviđena samo za vas.

Modular Home Expo kroz novu platformu Zagreb Meet omogućio je najstarijim i najiskusnijim proizvođačima, onima koji su tek izašli na tržište, ali i svima zainteresiranima za ovakav tip gradnje, jedinstveno mjesto razmjene znanja, iskustava i inovacija, a sve s ciljem povezivanja struke, investitora i budućih korisnika modularne gradnje.

Koga možete očekivati na Zagreb Meetu ekskluzivno je otkriveno kroz serijal objava na Instagramu Modular Home Expo, koji je otvorio vrata proizvodnih pogona ovogodišnjih izlagača i pokazao svu snagu industrije u regiji.

Najveća novost je da će se na Zagreb Meetu sama industrija sastati po prvi puta za istim stolom. Kakvi će biti zaključci najvećeg sastanka u regiji, saznat ćemo 20. siječnja!

Kako do sastanka na Zagreb Meet 2026?

S Info ulaznicom posjetitelji će imati priliku sjesti, popričati s proizvođačima, pitati sve što ih zanima, usporediti cijene, rokove i mogućnosti. Nema posrednika, nema nagađanja. Sve informacije dolaze ravno od provjerenih i certificiranih tvrtki koje znaju što rade.

Za one koji žele više, tu je Golden ulaznica. Ona donosi pristup zanimljivim razgovorima, panelima gdje govore ljudi iz industrije, privatnim sastancima i ugodnom druženju u posebnoj poslovnoj zoni za umrežavanje uz cjelodnevno osvježenje. Idealno za one koji vole spojiti korisno i ugodno, informacije, ljude i dobru atmosferu.

Zagreb Meet 2026 namijenjen je svima – od investitora, stručnjaka, obitelji, parova i onih koji tek maštaju o vlastitom domu iz snova. Ako razmišljate o gradnji, ili samo želite vidjeti kako danas izgleda put do vlastitog doma, dođite u Westin Zagreb 20. i 21. siječnja i zavirite u svijet montažne i modularne gradnje.

Detaljan program i popis izlagača potražite na:

www.modularhomexpo.com

Ulaznice potražite na:

https://www.entrio.hr/event/modular-home-expo-zagreb-meet-2026-28640