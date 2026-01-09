Većina ljudi pogrešno koristi ovaj gumb u automobilu – i time šteti klimi, zdravlju, pa čak i potrošnji goriva

Mali simbol automobila sa zakrivljenom strelicom često prolazi ispod radara – a upravo je to jedna od najpodcjenjenijih tipki u vašem vozilu. Ako ste se ikada zapitali čemu točno služi recirkulacija zraka, niste jedini. Iako izgleda nevažno, ovaj gumb igra ključnu ulogu u udobnosti vožnje, učinkovitosti klimatizacije i grijanja, ali i u zaštiti zdravlja, osobito u gradskim gužvama i zagađenom okruženju, prenosi City Magazine.

Većina vozača recirkulaciju koristi “po osjećaju” ili je uopće ne koristi. No pravilna upotreba nije stvar navike, nego pametne strategije. Ovaj mali gumb može smanjiti opterećenje klima-uređaja, sniziti potrošnju goriva, poboljšati kvalitetu zraka u kabini i učiniti vožnju ugodnijom – bez obzira na godišnje doba.

Tipka s automobilom i kružnom strelicom omogućuje prebacivanje između dva načina rada ventilacijskog sustava:

Vanjski zrak – sustav uvlači zrak izvana i upuhuje ga u kabinu

Recirkulacija – zrak unutar vozila kruži u zatvorenom krugu, bez dotoka svježeg zraka

Iako se razlika čini minimalnom, riječ je o jednom od ključnih elemenata klimatizacije – tehnički, ali i zdravstveno.

Ljeti: hladnije do 30 % brže

Kada temperature prijeđu 30 stupnjeva, a automobil se pretvori u pokretnu saunu, recirkulacija postaje vaš najbolji saveznik. Ako klima-uređaj stalno uvlači vrući vanjski zrak, trebat će mu više vremena i energije da rashladi kabinu. Uključivanjem recirkulacije hlađenje je i do 30 % brže, smanjuje se potrošnja goriva i produžuje se vijek trajanja klima-uređaja.

Savjet stručnjaka: Nemojte odmah uključivati recirkulaciju čim uđete u pregrijan automobil. Prvo na minutu ili dvije otvorite prozore i isključite recirkulaciju kako bi vrući zrak izašao. Tek potom zatvorite prozore i uključite recirkulaciju za maksimalan učinak.

Zimi: zašto recirkulaciju treba isključiti

Zimi mnogi vozači griješe ostavljajući recirkulaciju stalno uključenu kako bi zadržali toplinu. No to često dovodi do povećane vlage i zamagljenih stakala, rasta razine CO₂, što uzrokuje umor i slabiju koncentraciju te “ustajalog” zraka, posebno ako u vozilu ima više putnika.

Zato se u hladnijim mjesecima preporučuje isključiti recirkulaciju i dopustiti dotok svježeg zraka. Moderni sustavi grijanja ionako će održavati ugodnu temperaturu – uz bistrija stakla i svježiji zrak.

U gužvama i tunelima: mala tipka, velika zaštita

U prometnim gužvama, tunelima ili vožnji iza kamiona, recirkulacija nije luksuz nego zaštita. Zatvaranjem dotoka vanjskog zraka smanjuje se ulazak ispušnih plinova, smoga i sitnih čestica (PM2.5) te neugodnih mirisa dizela i goriva. Istraživanja pokazuju da pravilna uporaba recirkulacije može smanjiti prodor štetnih čestica u kabinu i do 20 %. Posebno je korisna za djecu, astmatičare i sve koji žele izbjeći “aromu” gradskog prometa.

Gumb s automobilom i kružnom strelicom nije tu samo da popuni instrumentnu ploču. Njegovo pametno korištenje može poboljšati kvalitetu zraka, povećati udobnost, smanjiti troškove i zaštititi zdravlje.