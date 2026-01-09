Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Mali gumb koji čini veliku razliku

Većina ljudi pogrešno koristi ovaj gumb u automobilu – i time šteti klimi, zdravlju, pa čak i potrošnji goriva

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
09.01.2026.
u 11:30

Njegovo pametno korištenje može poboljšati kvalitetu zraka, povećati udobnost, smanjiti troškove i zaštititi zdravlje.

Mali simbol automobila sa zakrivljenom strelicom često prolazi ispod radara – a upravo je to jedna od najpodcjenjenijih tipki u vašem vozilu. Ako ste se ikada zapitali čemu točno služi recirkulacija zraka, niste jedini. Iako izgleda nevažno, ovaj gumb igra ključnu ulogu u udobnosti vožnje, učinkovitosti klimatizacije i grijanja, ali i u zaštiti zdravlja, osobito u gradskim gužvama i zagađenom okruženju, prenosi City Magazine

Većina vozača recirkulaciju koristi “po osjećaju” ili je uopće ne koristi. No pravilna upotreba nije stvar navike, nego pametne strategije. Ovaj mali gumb može smanjiti opterećenje klima-uređaja, sniziti potrošnju goriva, poboljšati kvalitetu zraka u kabini i učiniti vožnju ugodnijom – bez obzira na godišnje doba.

Tipka s automobilom i kružnom strelicom omogućuje prebacivanje između dva načina rada ventilacijskog sustava:

  • Vanjski zrak – sustav uvlači zrak izvana i upuhuje ga u kabinu
  • Recirkulacija – zrak unutar vozila kruži u zatvorenom krugu, bez dotoka svježeg zraka

Iako se razlika čini minimalnom, riječ je o jednom od ključnih elemenata klimatizacije – tehnički, ali i zdravstveno.

Ljeti: hladnije do 30 % brže

Kada temperature prijeđu 30 stupnjeva, a automobil se pretvori u pokretnu saunu, recirkulacija postaje vaš najbolji saveznik. Ako klima-uređaj stalno uvlači vrući vanjski zrak, trebat će mu više vremena i energije da rashladi kabinu. Uključivanjem recirkulacije hlađenje je i do 30 % brže, smanjuje se potrošnja goriva i produžuje se vijek trajanja klima-uređaja. 

Savjet stručnjaka: Nemojte odmah uključivati recirkulaciju čim uđete u pregrijan automobil. Prvo na minutu ili dvije otvorite prozore i isključite recirkulaciju kako bi vrući zrak izašao. Tek potom zatvorite prozore i uključite recirkulaciju za maksimalan učinak.

Zimi: zašto recirkulaciju treba isključiti

Zimi mnogi vozači griješe ostavljajući recirkulaciju stalno uključenu kako bi zadržali toplinu. No to često dovodi do povećane vlage i zamagljenih stakala, rasta razine CO₂, što uzrokuje umor i slabiju koncentraciju te “ustajalog” zraka, posebno ako u vozilu ima više putnika. 

Zato se u hladnijim mjesecima preporučuje isključiti recirkulaciju i dopustiti dotok svježeg zraka. Moderni sustavi grijanja ionako će održavati ugodnu temperaturu – uz bistrija stakla i svježiji zrak.

U gužvama i tunelima: mala tipka, velika zaštita

U prometnim gužvama, tunelima ili vožnji iza kamiona, recirkulacija nije luksuz nego zaštita. Zatvaranjem dotoka vanjskog zraka smanjuje se ulazak ispušnih plinova, smoga i sitnih čestica (PM2.5) te neugodnih mirisa dizela i goriva. Istraživanja pokazuju da pravilna uporaba recirkulacije može smanjiti prodor štetnih čestica u kabinu i do 20 %. Posebno je korisna za djecu, astmatičare i sve koji žele izbjeći “aromu” gradskog prometa.

Gumb s automobilom i kružnom strelicom nije tu samo da popuni instrumentnu ploču. Njegovo pametno korištenje može poboljšati kvalitetu zraka, povećati udobnost, smanjiti troškove i zaštititi zdravlje.

Ne riskirajte: Evo što morate učiniti da vaš automobil preživi zimu!
1/10
Ključne riječi
trik zrak klima Automobil auto

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!