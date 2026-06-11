I predsjednik na lignjama

Po raštiki, odnosno brošćici, zove se jedini restoran na Murteru koji radi cijelu godinu. U ulici je Put Brošćice, u kvartu Brošćica, a brošćice i rastu u vrtovima ovih kuća na tišnjanskoj rivi.

– Tri desetljeća slavimo! Restoran smo otvorili brat Krešo i ja, želići gostu pripremati jela kako su pripremali naši stari, tradicionalnu dalmatinsku spizu. Počeli smo s pašticadom, crnim rižotom, telećim naravnim, pršutom, sirom i slanim sardelama, i priča traje desetljećima – ponosno priča Ive Ćuzela, suvlasnik restorana.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Pamte u Tisnom kako je za ovim stolovima sjedio i predsjednik Zoran Milanović, te ostao duže nego što je protokol predvidio.

– Škampi, filei ribe i lignje. To smo pripremali predsjedniku, koji je bio vrlo pristupačan i opušten. Svima je bilo ugodno, i njemu i nama – govore u Brošćici. Tu na otočkoj strani Tisna jede se sjajna pašticada, a zaštitni im je znak brudet od hobotnice. Za goste su cijene pristupačne, zato i je jedan od najposjećenijih u okolici.