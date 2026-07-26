Nije kasno za sadnju cvijeća: Ove četiri biljke možete posijati i krajem srpnja, a krasit će vrt do jeseni

Sredina ljeta ne znači da su radovi u vrtu završeni, posebno kada je riječ o sjetvi cvijeća. Prazna mjesta u gredicama ili teglama, kao i biljke koje su već završile cvatnju, možete zamijeniti vrstama koje će vrt krasiti sve do jeseni. Tlo je još uvijek dovoljno toplo da sjeme brzo proklija, a brojne jednogodišnje cvjetnice brzo se razvijaju i ne zahtijevaju puno njege. Potrebno im je sunčano mjesto, redovito zalijevanje nakon sjetve i povremeno uklanjanje ocvalih cvjetova kako bi nastavile stvarati nove pupove. U toplijim dijelovima Hrvatske cvatnja može potrajati duboko u jesen, prenosi Lika.hr.

Kadifice: Za kasniju sjetvu najbolje su francuske i sitnocvjetne kadifice jer rastu brže od ostalih sorti. Sjeme se može posijati izravno u gredicu ili veću posudu te lagano prekriti tankim slojem zemlje. Kadifice vole sunce i dobro drenirano tlo, a kako bi cvatnja trajala što dulje, preporučuje se redovito uklanjati ocvale cvjetove. Lakše podnose kraća sušna razdoblja nego zadržavanje vode oko korijena.

Neven: Jedan od najsigurnijih izbora za kasnu sjetvu jer brzo klija i dobro podnosi ljetne uvjete. Sjeme se sije izravno u rahlu zemlju na dubinu od oko pola centimetra, a nakon nicanja biljke je dobro prorijediti kako bi imale dovoljno prostora za rast. Najviše mu odgovara sunčan položaj i propusno tlo. Pretjerano zalijevanje i previše gnojiva potaknut će rast lišća, dok će cvjetova biti manje. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova neven će, kao i kadifice, stvarati nove pupove.

Cinije: Patuljaste i ranije sorte cinija također su dobar izbor za kraj srpnja. Sjeme se sije plitko, a biljke će najbolje uspijevati na mjestu koje tijekom dana ima najmanje šest sati izravnog sunca. Važno je ostaviti dovoljno razmaka između biljaka kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati, a zalijevati ih treba pri dnu kako se lišće ne bi nepotrebno vlažilo. Iako neće narasti jednako visoko kao proljetne cinije, do kraja ljeta mogu razviti velik broj cvjetova. Redovito rezanje ili uklanjanje ocvalih cvjetova potiče novu cvatnju.

Prkos: Zbog mesnatih listova dobro zadržava vlagu pa lakše podnosi sušna razdoblja od većine jednogodišnjih cvjetnica. Sjeme je vrlo sitno pa ga nije potrebno prekrivati debelim slojem zemlje. Dovoljno ga je rasporediti po površini supstrata, lagano pritisnuti i pažljivo zaliti kako se ne bi ispralo. Prkos će najbolje uspijevati u kamenjarima, plitkim posudama i na rubovima gredica, a cvjetovi će se otvarati svaki sunčan dan sve do dolaska prvih mrazova.