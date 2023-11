Grad, za koji vjerojatno nikada niste čuli, proglašen je najboljim u Europi

Jedan nizozemski grad dobio je prestižnu titulu 'Europskog grada godine'. Ima kanale, bicikle i muzej pun Van Goghovih slika. Ne, nije Amsterdam, već povijesni grad Amersfoort. Grad, koji se nalazi zapadno od Amsterdama, može se pohvaliti starom gradskom jezgrom sa zgradama koje datiraju iz srednjeg vijeka. Gotovo kružna ulica Muurhuizen slovi za jednu od najljepših u cijelom gradu, a turisti rado šetaju njome, svraćaju u trgovine i jedu u nekom od restorana, prenosi Metro.

Poput nizozemske prijestolnice, Amersfoort također ima sustav kanala, zajedno s mostovima i vratima, koji se mogu istražiti na izletu brodom. A, za ljubitelje umjetnosti, grad je dom druge najveće zbirke Van Goghovih slika. To je također rodno mjesto neoplasticističkog umjetnika Pieta Mondriana, a posjetitelji se mogu uputiti u Mondriaanhuis, rodno mjesto i dom slikara.

Ako tražite lijepe poglede, grad ima i njih. Toranj Lieve Vrouwe je sve što je ostalo nakon što je originalna crkva slučajno dignuta u zrak. Visok je samo 100 metara, ali ako se popnete, bit ćete nagrađeni prekrasnim pogledom na grad.

Amersfoortu je čast da bude najbolji u Europi dala Akademija za urbanizam u Londonu, koja je posjetila grad kako bi procijenila njegovu održivost, urbano planiranje i upravljanje. Također je pohvaljen za kvalitetu života u kojoj stanovnici mogu uživati, kao i za to kako se održavaju njegov karakter i baština.

'Amersfoort se fokusira na dobrobit i sreću svojih građana, od selidbi do ograničenja korištenja automobila do pružanja raznolikih i kvalitetnih pristupačnih domova', rekao je žiri. Amersfoort je bio u užem izboru za nagradu zajedno s Esteponom u španjolskoj Costa Del Sol i Exeterom u Devonu u Engleskoj.

Ako želite posjetiti Amersfoort, prilično je lako doći do njega. Morat ćete ili odletjeti u amsterdamsku zračnu luku Schiphol ili uzeti Eurostar do Amsterdam Centraala. Vlakovi voze do Amersfoorta iz Amsterdam Centraala. Svakih sat vremena prometuju dva brza vlaka koji će vas dovesti tamo za oko 30 minuta.

