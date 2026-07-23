Jedna česta pogreška pri pranju može uništiti odjeću: Ovo nikada ne perite s omekšivačem

Za mnoge je omekšivač nezaobilazan korak pri pranju odjeće, ali mogao bi napraviti više štete nego koristi. Iako omekšivač odjeću čini svježom i mekšom, a miris dobrog omekšivača zadržat će se na odjeći i nakon nošenja, ovo sredstvo može u potpunosti uništiti određene tkanine. Patric Richardson, stručnjak za njegu rublja poznat kao The Laundry Evangelist, objašnjava da omekšivač oblaže vlakna kako bi bila mekša na dodir. Takav učinak poželjan je kod obične pamučne odjeće, ali nije dobar izbor za tehničke tkanine, prirodna vlakna ili materijale koji moraju upijati vlagu ili zadržavati toplinu, prenosi Martha Stewart.

Sportska odjeća: Majice, tajice, sportski grudnjaci i druga odjeća za vježbanje izrađeni su od posebnih sintetičkih materijala koji odvode znoj s kože i omogućuju njegovo brzo isparavanje. Kada se vlakna prekriju slojem omekšivača, njihova sposobnost odvođenja vlage postupno se smanjuje. Odjeća se zbog toga može sporije sušiti, zadržavati neugodne mirise i izgubiti svoju funkciju upijanja znoja i mirisa. Ako redovito trenirate, dovoljno je koristiti kvalitetan deterdžent namijenjen sportskoj odjeći.

Ručnici: Ručnici bi trebali upiti što više vode u što kraćem vremenu, a omekšivač im taj zadatak dodatno otežava. Njegovi sastojci nakupljaju se među vlaknima i stvaraju sloj koji smanjuje njihovu moć upijanja. Ručnici mogu ostati mekani, ali će nakon tuširanja slabije osušiti kožu. Povremeno pranje bez omekšivača pomoći će ukloniti nakupljene ostatke i vratiti im dio upojnosti.

Krpe od mikrovlakana: Mikrovlakna imaju vrlo sitnu strukturu koja učinkovito skuplja prašinu, masnoću i druge nečistoće. Kada se prekriju slojem omekšivača, njihova sposobnost čišćenja postupno slabi. Zbog toga krpe više neće jednako dobro čistiti staklo, ogledala ili kuhinjske površine, a s vremenom će ih biti potrebno češće mijenjati.

Dječja odjeća: Neke dječje pidžame i zaštitna odjeća imaju posebnu završnu obradu koja usporava širenje plamena. Omekšivač može smanjiti učinkovitost tog zaštitnog sloja, zbog čega proizvođači često preporučuju da se takva odjeća pere samo deterdžentom. Prije pranja uvijek vrijedi provjeriti oznake na etiketi jer se preporuke razlikuju od proizvođača do proizvođača.

Vodootporne jakne: Planinarske, skijaške i kišne jakne izrađene su od materijala koji sprječavaju prodor vode, ali istodobno omogućuju izlazak vlage iz unutrašnjosti odjeće. Omekšivač može začepiti pore u membrani i smanjiti njezinu učinkovitost. Posljedica može biti slabija zaštita od kiše, ali i osjećaj vlage tijekom nošenja jer tkanina više ne diše jednako dobro.

Kupaći kostimi: Kupaći kostimi izrađeni su od elastičnih materijala poput elastana, najlona i poliestera koji se brzo suše i dobro podnose kontakt s vodom. Omekšivač može promijeniti njihovu strukturu pa će dulje zadržavati vlagu i sporije se sušiti. Dugotrajna uporaba može utjecati i na elastičnost materijala, zbog čega kupaći kostim brže gubi oblik.

Pernati pokrivači i jakne: Pernate jakne, popluni i vreće za spavanje toplinu zadržavaju zahvaljujući sitnim zračnim džepovima između perja. Omekšivač može slijepiti perje i smanjiti njegov volumen pa takvi proizvodi više neće jednako dobro grijati. Zbog toga se preporučuje pranje sredstvima namijenjenima prirodnom perju koja se potpuno ispiru iz tkanine.

Vuna i kašmir: Prirodna vlakna poput vune i kašmira svoju mekoću i toplinu duguju posebnoj strukturi vlakana. Omekšivač ih može obložiti slojem zbog kojeg gube prozračnost, volumen i prirodan osjećaj mekoće. Takve materijale najbolje je prati blagim deterdžentima namijenjenima vuni kako bi zadržali svoj izgled i trajnost.

Omekšivač nije proizvod koji treba izbjegavati, ali ga isto tako ne biste trebali koristiti tijekom svakog pranja. Ako niste sigurni od kojeg je materijala vaša najdraža majica, nekoliko sekundi koje ćete provesti čitajući oznake za održavanje može vam uštedjeti novac jer ćete omiljene komade nositi znatno dulje. Za većinu navedenih materijala dovoljan je kvalitetan deterdžent koji će ukloniti nečistoće bez narušavanja njihovih svojstava. Želite li osvježiti rublje ili ukloniti neugodne mirise, povremeno možete dodati malu količinu alkoholnog octa u pretinac za omekšivač. On pomaže ukloniti ostatke deterdženta s vlakana, ne stvara naslage i nakon sušenja ne ostavlja miris.