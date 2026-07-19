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Forbes objavio popis 50 najljepših europskih plaža: Čak pet hrvatskih našlo se među najboljima

Foto: Shutterstock
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 12:54

Objavljen je ovogodišnji Forbesov popis 50 najljepših europskih plaža, a među odabranima se našlo čak pet hrvatskih predstavnika. Donosimo koje su domaće plaže osvojile stručnjake.

Hrvatska je ponovno dobila potvrdu da njezina obala spada među najljepša. Na ovogodišnjoj ljestvici 50 najljepših europskih plaža, koju je objavio Forbes prema izboru platforme The World's 50 Best Beaches, svoje je mjesto pronašlo čak pet domaćih plaža.

Platforma The World's 50 Best Beaches ove je godine, uz tradicionalni popis 50 najljepših plaža svijeta, prvi put sastavila i zasebne ljestvice za Europu i Sjevernu Ameriku. Kako je za Forbes objasnio suosnivač platforme Tine Holst, cilj je bio pomoći putnicima koji odmor planiraju unutar tih regija i traže preporuke za destinacije do kojih mogu lakše stići.

O plasmanu je odlučivalo više od tisuću stručnjaka iz turističke industrije, među kojima su putopisci, fotografi, novinari i kreatori putničkog sadržaja. Pri ocjenjivanju su, uz izgled plaže, važnu ulogu imali očuvanost prirode, kvaliteta mora, atmosfera, pristupačnost i cjelokupni doživljaj boravka.

Najbolji hrvatski rezultat ostvarilo je Podraće u Brelima, koje je zauzelo 14. mjesto. Ova je plaža poznata po tirkiznom moru, borovoj šumi i velikim stijenama koje joj daju prepoznatljiv izgled. Na 32. mjestu našla se Pasjača u Konavlima, skrivena uvala smještena ispod visokih litica do koje se dolazi uskom stazom uklesanom u stijenu. Posjetitelje privlači upravo osjećajem mira i izdvojenosti.

Zlarni Rat
Foto: Shutterstock

Slijedi Zlatni rat u Bolu na Braču, koji je završio na 37. mjestu. Šljunčani rt koji mijenja oblik ovisno o vjetru i morskim strujama već desetljećima je jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog turizma. Na popisu se našla i druga breljanska plaža, Punta Rata, koja je zauzela 39. mjesto. Kristalno čisto more, gusta borova šuma i poznata stijena uz obalu razlog su zbog kojeg je godinama među najposjećenijim plažama na Makarskoj rivijeri.

Plaža Sakarun
Foto: Shutterstock

Popis hrvatskih predstavnika zaključuje Sakarun na Dugom otoku, koji je osvojio 42. mjesto. Pješčana uvala i plitko tirkizno more već godinama privlače obitelji, nautičare i ljubitelje mirnijih dijelova Jadrana. S pet uvrštenih plaža Hrvatska se ponovno našla među zemljama s najvećim brojem predstavnika na ovogodišnjoj europskoj ljestvici.
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Komentara 2

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Avatar IvanR
IvanR
13:24 19.07.2026.

Ima ih barem još 50.

Avatar USA
USA
13:16 19.07.2026.

Medju 50 najljepsih plaza u svijetu nema ni jedne Hrvatske, a medju 50 Europskih su 4 Hrvatske. Dakle novinari nisu svaladali ni elementarnu matematiku za prvi razred.

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