Govorili su joj da ide na dijetu: Tek je na pregledu otkrila zašto se deblja

Cista od 22 kilograma uklonjena je iz jajnika žene čiji je želudac bio toliko velik da joj je liječnik rekao da ode na dijetu, a stranci su je pitali očekuje li blizanke. Kayla Rahn iz Montgomeryja, Alabama, ispričala je o svojoj višemjesečnoj patnji uzrokovanoj neobjašnjivim problemima s trbuhom, boli i dobivanjem na težini, prenosi DailyMail.

Ova tridesetogodišnjakinja je rekla da su problemi s trbuhom prošle godine utjecali na njene svakodnevne aktivnosti.

- Nisam mogao otići do automobila bez da izgubim dah, prepričava Rahn. Međutim, medicinski stručnjaci jednostavno su joj rekli da izgubi težinu.

- Oko godinu dana sam pokušavala izgubiti težinu, ali se događalo upravo suprotno, samo sam je dobivala.

Bila je zgrožena kada su je stranci zaustavili i pretpostavljali da je trudna.

- Stvarno sam izgledala kao da sam trudna devet mjeseci. Otišli smo na večeru i netko me pitao imam li blizanke. To mi je bilo užasno frustrirajuće i grubo, ističe Rahn.

***Warning some may find these images disturbing***

Last month doctors at Jackson Hospital removed this 50lb cyst from 30 year old Kayla Rahn's ovary. Tune in at 10 to hear from Rahn on how life has been since her surgery. pic.twitter.com/XPqhoCq1ZA