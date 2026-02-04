Naši Portali
otkrio je liječnik

Lice vam pocrveni kada pijete alkohol? Ovo je uznemirujuća istina koja se krije iza toga

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
04.02.2026.
u 15:30

Liječnik je objasnio da oko osam posto svjetskog stanovništva ima "softverski problem"

Mnogi ljudi primijete da im se nakon konzumacije alkohola lice i vrat zacrvene, no rijetko razmišljaju o tome zašto se to događa. Iako se kod nekih javlja tek blago rumenilo, kod drugih crvenilo može biti izraženije i popraćeno nelagodom. Sada su zdravstveni stručnjaci otkrili uznemirujuću istinu o alkoholnom crvenilu.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, ljudi vole piti alkohol zbog njegove sposobnosti da mijenja emocionalna stanja. Naime, alkohol izaziva euforiju, opuštanje i dezinhibiciju, a istovremeno smanjuje stres i anksioznost. No, ako vam lice pocrveni nakon konzumacije alkohola, dr. Karan Raja je upozorio da bi to mogao biti znak tzv. reakcije crvenila na alkohol. U videu za Bupa UK rekao je da oko osam posto svjetskog stanovništva ima ovaj "softverski problem", a velika većina je istočnoazijskog podrijetla. "Pocrveni li vam lice kada pijete alkohol? To je genetski 'softverski problem' koji se naziva reakcija ispiranja alkoholom i znak je upozorenja za vaše zdravlje", upozorio je liječnik.

Dr. Raja rekao je da se to događa kada je vaš početni paket DNK zaboravio uključiti dovoljno enzima koji pomaže tijelu razgraditi alkohol, piše LADbible. "Kada pijete alkohol, tada ga tijelo pretvara u acetaldehid koji je zapravo toksičniji od samog alkohola. Ovaj toksični acetaldehid zatim se enzimom pretvara u sigurniji acetat. Ako imate mutaciju i pijete, u krvi se nakuplja toksični acetaldehid. To je tvar koja povećava rizik od raka, a ujedno uzrokuje i crvenilo lica i ubrzan rad srca", objasnio je dr. Raja.

Upozorio je da čak i ako osoba s ovom genetskom mutacijom popije samo malo alkohola tjedno, to može povećati rizik od karcinoma jednjaka za četrdeset do osamdeset puta u odnosu na nekoga tko nema tu mutaciju. Intolerancija na alkohol je nasljedni metabolički poremećaj. "Metabolički poremećaji utječu na vaš metabolizam, način na koji vaše tijelo pretvara i koristi energiju", objasnili su iz Cleveland Clinic.

Simptomi intolerancije uključuju: lice, vrat i prsa postaju topli i ružičasti ili crveni odmah nakon što popijete alkohol, mučninu i povraćanje, ubrzani rad srca (tahikardija) ili palpitacije srca, hipotenziju (nizak krvni tlak), pulsirajuću glavobolju, umor i druge simptome slične mamurluku, začepljen nos, proljev te pogoršanje astme.

