Jeste li se pitali zašto vaša mačka gura stvari sa stola? Stručnjaci napokon imaju odgovor

Vlasnici mačaka često se susreću s neobičnim, ponekad i frustrirajućim ponašanjem svojih ljubimaca, a jedan od najčešćih je guranje stvari sa stola. Bilo da se radi o šalici, ukrasu ili nekoj sitnici, mačke imaju naviku pritiskati ili odgurivati predmete, što može biti izvor zabave, ali i sitnih nezgoda u kući. Ljudi su ostali zbunjeni, ne znajući hoće li se smijati ili plakati nakon što su saznali zašto njihove mačke vole odgurivati stvari sa stolova. Sve je počelo kada je zbunjeni vlasnik mačke na Redditu napisao: "Objasnite mi kao da imam pet godina - zašto mačke vole gurati stvari sa stolova?". No, odgovor koji je dobio potpuno je iznenadio mnoge korisnike i natjerao da preispitaju kako će ubuduće komunicirati sa svojim ljubimcem. Prema PetMD-u, postoje tri uobičajena razloga za ovo problematično ponašanje. Prvi razlog, koji je mnoge vlasnike iznenadio, je taj da su ljudi možda nesvjesno ohrabrili takvo ponašanje, piše Daily Express.

"Nitko ne voli kada im mačka prospe čašu vode po podu. No, vlasnici ljubimaca možda nesvjesno ohrabruju takvo ponašanje tako što razgovaraju s mačkom ili je podignu kada počne gurati stvari. Mačke brzo uče i ne treba im dugo da shvate da kada počnu gurati čašu bliže rubu stola, njihovi omiljeni ljudi reagiraju i posvete im pažnju", objasnili su stručnjaci. Drugi razlog je taj da je vašoj mački možda jednostavno dosadno i traži pažnju ili zabavu.

"Mačke kojima je dosadno i koje imaju malo stimulacije u svom okruženju mogu pronaći načine da se zabave. Kada se mačići ostave sami satima bez ičega za raditi i s kim bi komunicirali, tada će vaše sitnice vjerojatno završiti na podu", rekli su stručnjaci. Na kraju, to se može svesti na instinkt jer su mačke prirodni grabežljivci programirani da ih privlače stvari koje se iznenada pomaknu u njihovom vidnom polju.

"Predmeti koji se brzo 'kreću' mogu potaknuti mačku da ih proganja, hvata i 'jede'. Jednostavan čin guranja ili udaranja predmeta s pulta ili stola aktivira ovaj instinkt. Zato mačke također uživaju promatrati kukce i igrati se brzim igračkama na štapu", objasnili su stručnjaci.

Mnogi su korisnici ostali iznenađeni ovim razlozima. "One to rade da bi privukle vašu pažnju. Mačke uče i shvate da ako guraju stvari sa stola, vi ćete prestati ignorirati ih i početi se interaktivno baviti njima", objasnio je jedan korisnik. "Moja mačka to radi da bi me probudila. Znam jer je promatram kroz napola zatvorene oči. Sruši nešto s mog stola, a zatim me oštro pogleda da vidi hoću li reagirati. Ako nastavim 'spavati', sruši još nešto. Ponekad mi čak sjedne na prsa i udari me šapom po licu", zaključio je drugi.