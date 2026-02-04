Nakon poroda doživjela je kliničku smrt: 'Moja duša je napustila tijelo, a ono što sam vidjela dokaz je da raj postoji'

Za Hannah Mercado iz Colorada, rođenje njenog drugog sina Wellsa 2021. godine trebalo je biti jedan od najsretnijih trenutaka u životu. Porod je bio brz i protekao je bez ikakvih problema, a ona i suprug Marc jedva su čekali odvesti novog člana obitelji kući starijem sinu Watsonu. No, samo dvanaest sati kasnije, dok se oporavljala u bolničkoj sobi, idila se pretvorila u pravu noćnu moru. Počela je osjećati snažne grčeve i primijetila je velike krvne ugruške. Iako ju je medicinska sestra uvjeravala da je takvo stanje normalno nakon poroda, Hannah je instinktivno znala da nešto nije u redu. Ubrzo je bol postala najintenzivnija koju je ikada osjetila, a onda je uslijedio šok. Izbacila je krvni ugrušak veličine ananasa, a krevet se počeo natapati krvlju.

U tom trenutku, njezina se soba ispunila s dvadeset i pet liječnika, medicinskih sestara i anesteziologa. Nastao je potpuni kaos, a Hannah se samo pokušavala usredotočiti na to da bude "dobra pacijentica" i pusti medicinski tim da radi svoj posao. Ultrazvuk je otkrio uzrok problema, dio posteljice ostao je u njezinoj maternici, što je, kako piše The Sun, izazvalo masivno krvarenje. Dok su se liječnici borili da zaustave hemoragiju, Hannah je osjetila neizdrživu žeđ. "Tada me uhvatila panika. Gledala sam puno medicinskih serija i sjetila se da pacijenti koji umiru često postanu jako žedni. Očito, kada tijelo treba krv, ono vam aktivno govori da ste žedni", ispričala je kasnije. Ubrzo nakon toga, izgubila je svijest. Srce joj je prestalo kucati, a krvni tlak je pao na nulu. Otprilike jednu minutu bila je klinički mrtva.

U tim trenucima, dok se njezino tijelo borilo za život, Hannah tvrdi da je doživjela nešto nevjerojatno. Osjetila je kako lebdi iznad vlastitog tijela, promatrajući gužvu ispod sebe. "Nije bilo kao da moje tijelo lebdi, već kao da moj um lebdi. Vjerujem da je to moja duša napuštala tijelo", opisala je. Nije mogla vidjeti sebe jer je bila okružena liječnicima, ali je bila svjesna svega što se događa. Pomislila je: "Oh, mislim da možda umirem". Ta je spoznaja sa sobom donijela i slomljenu misao koja ju je probola tugom: "Nikada više neću vidjeti svoju djecu". To je bio, kako kaže, trenutak koji joj je slomio srce.

Upravo je ta misao bila posljednje čega se sjeća prije nego što ju je obasjala najsjajnija bijela svjetlost koju je ikada vidjela u životu. "Mogli biste gledati u sunce minutama i nikada ne bi bilo ovako sjajno. Bilo je sveobuhvatno, kao da sam unutar te jarke, bijele svjetlosti", prisjetila se. Strah i bol su nestali, a zamijenio ih je osjećaj potpunog i sveobuhvatnog mira. "Tada sam znala da sam mrtva. Osjećala sam se tako spokojno, kao da je moja duša napokon pronašla mir". To iskustvo, međutim, nije dugo trajalo. Odjednom, osjetila je kao da ju je netko "nogom šutnuo natrag u život". Povratak je bio nagao, nasilan i šokantan. Probudila se u panici, zbunjena i nesvjesna onoga što se upravo dogodilo.

Oporavak i novi pogled na život

Nakon što su je liječnici uspjeli reanimirati, Hannah je morala proći kroz dvije transfuzije krvi jer je izgubila više od polovice ukupne količine krvi u tijelu. Srećom, oporavila se u potpunosti i bez trajnih posljedica. No, iskustvo bliske smrti ostavilo je neizbrisiv trag na njoj i potpuno joj promijenilo percepciju života i smrti. Kao kršćanka, oduvijek je vjerovala u Boga i zagrobni život, no sada je, kako kaže, dobila potvrdu.

"Ovo mi je dalo još jaču spoznaju da vjerujem u Boga i da sam išla prema nebu. Shvatila sam da je zagrobni život stvaran", rekla je. "Bilo je to definitivno duhovno iskustvo. Ako ništa drugo, približilo me Bogu. Sada se definitivno više ne bojim umiranja". Svoju priču odlučila je podijeliti kako bi pružila utjehu drugima koji su možda iskusili slične traume, ali i kako bi podigla svijest o opasnim postporođajnim komplikacijama koje se mogu dogoditi čak i nakon poroda koji se činio savršeno urednim.