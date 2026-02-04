Mladi više ne žele seks: Istraživanje otkrilo neočekivanog krivca koji uništava libido generaciji Z

Uz aplikacije za upoznavanje i društvene mreže koje dominiraju modernom romantikom, mnogima se činilo logičnim da pripadnici generacije Z gube interes za seksom. Međutim, kako pokazuje najnovije istraživanje, postoji još jedan, mnogo jednostavniji faktor koji mladima ubija svako raspoloženje i želju za intimnošću, a to je kronični umor. Podaci su pokazali da se čak 73 posto ljudi osjeća konstantno iscrpljeno, a za 26 posto njih to znači da su toliko umorni da jednostavno nemaju energije za vođenje ljubavi.

Letargija i iscrpljenost ne utječu samo na libido, već uzrokuju i ozbiljne probleme u vezama. Studija je tako otkrila da 22 posto ispitanika vjeruje kako bi se njihova povezanost s partnerom znatno poboljšala kada ne bi bili toliko umorni. Nadalje, 11 posto njih priznaje da se zbog umora puno češće svađaju s partnerom, što dodatno narušava kvalitetu odnosa i stvara napetosti koje se prelijevaju na sve aspekte zajedničkog života.

Čak 69 posto ispitanih vjeruje da imaju manje energije od generacije svojih roditelja, a njih 41 posto za to krivi goleme pritiske modernog života koji od njih zahtijevaju stalnu dostupnost i produktivnost. Istraživanje objavljeno u Daily Mailu identificiralo je i druge ključne faktore koji doprinose umoru. Među njima su najznačajniji loš san, koji pogađa čak 70 posto ispitanika, zatim financijski pritisak koji predstavlja problem za 45 posto njih, te loša prehrana koja je izvor umora za 35 posto anketiranih.

Nedostatak energije ne utječe samo na seksualni život, već se odražava i na druge važne životne navike. Otprilike 36 posto ispitanika izjavilo je da su redovito preumorni za vježbanje, dok je 35 posto priznalo da su toliko iscrpljeni da nemaju snage kuhati obroke od nule, već se okreću brzim i nezdravim rješenjima. Čak četiri od deset osoba, odnosno 38 posto, kaže da se zbog iscrpljenosti svakodnevno bore s normalnim funkcioniranjem, a period nakon ručka navode kao doba dana kada im je najteže održati koncentraciju i energiju.

Nathan Clemes iz tvrtke Unrooted, koja je naručila anketu na uzorku od dvije tisuće Britanaca, zaključio je kako istraživanje pokazuje da Ujedinjeno Kraljevstvo "ostaje bez energije". Rezultati jasno ukazuju na raširen problem iscrpljenosti koji pogađa mlade na svim razinama, od njihovog zdravlja i odnosa pa sve do osnovnih dnevnih aktivnosti.