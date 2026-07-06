Ovo je 8 najranijih znakova trudnoće, mogu se pojaviti čak i prije izostanka menstruacije
Iako se trudnoća najčešće potvrđuje testom nakon izostanka menstruacije, neke promjene u tijelu mogu se javiti i ranije. Rani simptomi nisu jednaki kod svih žena, a mnogi od njih mogu nalikovati PMS-u ili uobičajenim promjenama tijekom ciklusa. Ipak, ako se pojavi više znakova odjednom, tijelo možda već šalje prve naznake da se događa velika promjena, piše portal What To Expect.
Povišena bazalna temperatura: Žene koje prate bazalnu temperaturu mogu primijetiti da se ona nakon začeća blago povisi i ostaje povišena. Riječ je o temperaturi koja se mjeri odmah nakon buđenja, prije ustajanja iz kreveta. Iako to nije siguran dokaz trudnoće jer temperatura može porasti i zbog drugih razloga, nekima može biti jedan od prvih znakova.
Osjetljiviji njuh: Pojačan osjet mirisa jedan je od ranih simptoma koji mnoge trudnice primijete vrlo brzo. Mirisi koji su prije bili blagi ili ugodni odjednom mogu postati prejaki, neugodni ili čak izazvati mučninu. Ako vas iznenada smetaju mirisi hrane, parfema, kave ili kućanskih sredstava, moguće je da su za to zaslužne hormonalne promjene.
Promjene na grudima: Osjetljive, natečene i bolne grudi čest su rani znak trudnoće. Moguće je i tamnjenje areola, odnosno područja oko bradavica, kao i izraženije sitne kvržice na njima. Te su promjene povezane s hormonima estrogenom i progesteronom te pripremom tijela za dojenje.
Umor: Umor je jedan od najčešćih ranih simptoma trudnoće i može se pojaviti vrlo brzo nakon začeća. Tijelo u tom razdoblju troši mnogo energije na stvaranje posteljice, koja će kasnije biti važna za razvoj bebe. Zbog toga se žena može osjećati iscrpljeno, pospano i bez uobičajene snage, čak i ako nije promijenila dnevni ritam.
Implantacijsko krvarenje: Blago krvarenje ili oskudno smećkasto-ružičasto iscjedak može se pojaviti šest do dvanaest dana nakon začeća. To se naziva implantacijsko krvarenje i događa se kada se oplođena jajna stanica ugnijezdi u stijenku maternice. Obično je mnogo slabije od menstruacije, ne traje dugo i može biti praćeno blagim grčevima.
Promjene cervikalne sluzi: Cervikalna sluz može se promijeniti već u ranoj trudnoći. Ako nakon ovulacije postane kremasta i takva ostane, to kod nekih žena može biti jedan od znakova trudnoće. Kako trudnoća napreduje, moguće je primijetiti i pojačan bijeli, mliječni iscjedak, koji je često normalan, no ako je grudast, gust, neugodnog mirisa ili praćen svrbežom, treba se javiti liječniku.
Učestalo mokrenje: Dva do tri tjedna nakon začeća neke žene primijete da moraju češće mokriti. Razlog je hormon hCG, koji povećava protok krvi prema bubrezima i potiče tijelo na učinkovitije izbacivanje otpadnih tvari. Kako maternica raste, može početi stvarati dodatni pritisak na mokraćni mjehur, zbog čega je potreba za odlaskom na toalet još izraženija.
Promjene raspoloženja: Hormonalne promjene u ranoj trudnoći mogu utjecati i na raspoloženje. Već vrlo rano moguće je osjećati razdražljivost, osjetljivost, tjeskobu ili nagle promjene emocija slične PMS-u. Uz hormone, tu je i činjenica da se život mijenja na velik način, pa je važno odmarati, dobro jesti, naspavati se i ne očekivati od sebe savršenu smirenost.
Rani simptomi trudnoće mogu biti zbunjujući jer se lako zamijene s predmenstrualnim tegobama. Najsigurniji način potvrde ipak je test na trudnoću, a zatim i razgovor s liječnikom ili ginekologom. Ako postoji sumnja na trudnoću, dobro je pratiti promjene u tijelu, ali ne donositi zaključke samo na temelju jednog simptoma.