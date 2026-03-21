Rođeni su s koferom u ruci: Ova 4 horoskopska znaka najveći su putoholičari zodijaka
Postoji nešto u putovanjima što hrani dušu i otvara oči prema novim načinima života. Dok neki ljudi putuju iz nužde ili tek povremeno radi odmora, za druge je to strast i životna potreba, a čini se da je ta neutaživa želja za istraživanjem svijeta zapisana u zvijezdama.
Strijelac: Apsolutni vladar putovanja je Strijelac, najveći putoholičar zodijaka. Njihovom ljubavi prema avanturi vlada Jupiter, planet ekspanzije, što objašnjava njihovu težnju za širenjem vidika. Za Strijelce, putovanje je filozofija života i duhovni rast, a ne samo odmor. Mrze osjećaj sputanosti, zbog čega su stalno u potrazi za sljedećom destinacijom. Privlače ih egzotična mjesta i autentična iskustva, a često putuju samo s ruksakom na leđima, bez strogo definiranog plana.
Blizanci: Vladar Blizanaca je Merkur, planet komunikacije, pa je njihova potreba za putovanjem vođena gladi za novim informacijama, iskustvima i poznanstvima. Kao vječni učenici, potrebna im je promjena okoline za mentalnu stimulaciju. Obožavaju dinamična putovanja poput "city break" tura i festivala, gdje im je najvažnija interakcija. Uživat će u razgovoru s lokalnim stanovništvom i vrevi velegrada puno više nego u osamljenim destinacijama.
Ovan: Ovnovi na putovanjima traže fizički izazov i adrenalin. Kao znak prepun vatrene energije i hrabrosti, oni su istinski avanturisti. Idealne destinacije za njih nude aktivnosti poput planinarenja, ronjenja ili istraživanja nepristupačnih terena. Izbjegavaju uobičajene turističke rute, a zbog svoje nestrpljivosti i spontanosti često se odlučuju na solo putovanja kako bi se kretali vlastitim tempom.
Vodenjak: Vodenjaci su nekonvencionalni i neovisni putnici koji preziru masovni turizam. Njihova putovanja imaju dublju svrhu – razumijevanje svijeta i pomicanje vlastitih granica. Privlače ih destinacije "izvan utabanih staza" koje nude jedinstvena iskustva, poput ekoloških tura, volonterskih projekata ili posjeta tehnološki naprednim gradovima. Za njih je putovanje prilika za oslobađanje od svakodnevice i upoznavanje ljudi sličnih vrijednosti.