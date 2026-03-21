Koristan trik

Vlasnik hotela otkrio trik: Postavite ovo pitanje i možda dobijete bolju hotelsku sobu

Stephany Domitrović
21.03.2026.
u 16:02

Ako ste se tijekom putovanja odlučili smjestiti u hotelu, vjerojatno mislite da ne možete promijeniti sobu koju ste već dobili, ali prema riječima stručnjaka to je netočno.

Greška mnogih putnika je u tome da  pretpostavljaju kako je soba koju dobiju na recepciji već unaprijed određena i da se ne može promijeniti. No, raspored soba u hotelu često je fleksibilan u trenucima kada hotel nije u potpunosti popunjen, osoblje hotela često ima određenu fleksibilnost prilikom rasporeda gostiju po sobama, prenosi metro.co.uk.

Ponekad je dovoljno samo zamoliti za bolju opciju smještaja, tvrdi Jamie Fraser, vlasnik luksuznog privatnog imanja Wedderlie House u Škotskoj. „Kutne sobe često su nešto veće od standardnih zbog rasporeda same zgrade“, istaknuo je Fraser. Dodaje i da takve sobe imaju još jednu prednost. „Obično dijele samo jedan zid s drugim gostima, što znači da su često primjetno tiše, a to mnogi putnici posebno cijene nakon dugog putovanja“, objasnio je.

Hoteli ih, u pravilu, ne oglašavaju u zasebnoj cjenovnoj kategoriji. U većini slučajeva one su svrstane u istu cjenovnu skupinu kao i ostale standardne sobe, a gostima se sobe dodjeljuju tek nakon dolaska u hotel, ovisno o raspoloživosti.
Dodaje i da vrijeme dolaska može igrati važnu ulogu, tj. da je veća vjerojatnost da će takve sobe ostati slobodne van sezone.
„Ako je soba dostupna u trenutku prijave, recepcija će je često rado dodijeliti, naravno, ako gost pristojno pita. Kada hotel nije u potpunosti popunjen, recepcijsko osoblje obično ima više slobode u rasporedu soba“, kaže Fraser.

Dakle, traženjem kutne sobe gosti mogu dobiti više prostora te ugodniji i mirniji boravak, bez dodatne nadoplate za skuplju kategoriju smještaja. Kao što je istaknuo Fraser, odobrenje ovog zahtjeva ne ovisi samo o dobroj volji recepcionista ili djelatnika hotela, već i o dostupnosti soba i popunjenosti hotela, no u mnogim slučajevima djelatnici će gostima, na ovaj zahtjev, izaći u susret.
