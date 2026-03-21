Majka troje djece umrla u snu: Liječnici su je poslali kući, a dokaz o njihovoj pogrešci kći je pronašla na njezinu mobitelu

Tracey McGrann, 54-godišnja majka troje djece iz Birkenheada, pronađena je mrtva u svom krevetu jednog jutra 2024. godine. Prethodnu večer provela je u lokalnom pubu slaveći rođendan prijateljice tijekom blagdanskog vikenda i ništa nije dalo naslutiti tragičan ishod. Pronašla ju je njezina 16-godišnja kći Leah, a obdukcija je kasnije potvrdila da je Tracey umrla od ishemijske bolesti srca, stanja koje uzrokuje sužavanje srčanih arterija. Njezina smrt bila bi samo još jedna tužna statistika da njezina kći mjesecima kasnije, pregledavajući majčin mobitel, nije otkrila zastrašujući dokaz koji sugerira da se tragedija mogla spriječiti.

Samo tri mjeseca prije smrti, Tracey se žalila na bolove u prsima. Iako je patila od teškog straha od bolnica i umiranja, njezina kći Leah ispričala je kako je majka naposljetku skupila svu hrabrost i otišla na hitni prijem u bolnicu Arrowe Park nakon što ju je na to uputio i njezin liječnik opće prakse. Prvi EKG pregled pokazao je određene abnormalnosti, zbog čega je i poslana na hitni bolnički prijem. Njezina kći je naglasila koliki je to bio korak za nju. "Moja mama je bila netko tko se bojao umiranja i užasavao bolnica, tako da je činjenica da je skupila hrabrost i otišla bila ogromna stvar", izjavila je Leah za Medical Negligence Assist.

Nakon što su joj u bolnici napravili još jedan EKG, liječnici su je otpustili uz objašnjenje da je sve "u redu". Međutim, nekoliko trenutaka prije otpusta, Tracey je iz nekog razloga odlučila fotografirati zaslon EKG uređaja. Ta je fotografija postala ključni dokaz u rukama njezine obitelji. Nakon majčine smrti, shrvana kći Leah pregledavala je uspomene na njezinom mobitelu i naišla na spomenutu fotografiju. Na njoj se jasno vidio tekst ispisan na ekranu uređaja: "umjerena abnormalnost T-vala, razmotriti anteriornu ishemiju". Ovaj medicinski termin laicima ne znači mnogo, no zapravo je bio ozbiljno upozorenje koje znači smanjenu opskrbu krvlju prednjeg zida srca, što je često predznak velikog srčanog udara.

Leah je, naoružana ovim dokazom, zatražila sastanak s upravom bolnice. Prema njezinim riječima, suočavanje s medicinskim osobljem bilo je šokantno. "Pitala sam ih koju su skrb pružili mojoj majci, a oni su odgovorili da nisu pružili nikakvu. Pitala sam ih zašto je moja majka otpuštena samo nekoliko minuta nakon takvog EKG nalaza, na što nisu imali odgovor", tvrdila je. Situacija je postala još gora kada je bolnica priznala da nemaju nikakav pisani trag o spornom nalazu jer, kako su objasnili, ne čuvaju kopije EKG rezultata. Jedini razlog zašto je ovaj propust uopće otkriven jest taj što je Tracey instinktivno fotografirala zaslon.

Tijekom sastanka, jedan od direktora bolnice, i sam vrhunski medicinski stručnjak, priznao je da bi, da je on bio dežuran te noći, Tracey odmah bila primljena u bolnicu i prebačena izravno na kardiologiju. Ovo priznanje samo je potvrdilo sumnje obitelji da je smrt bila i više nego sprječiva. "Da su samo pogledali EKG kako treba, mama bi bila uključena u neki oblik liječenja", uvjerena je Leah. Glasnogovornik bolničkog trusta izjavio je kako je pružanje sigurne skrbi njihov glavni prioritet te da se, u rijetkim prilikama kada stvari pođu po zlu, osigurava učenje iz pogrešaka kako bi se poboljšali procesi sigurnosti pacijenata. Obitelj McGrann sada vodi postupak zbog medicinskog nemara.