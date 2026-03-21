Nosi ogrlicu s imenom i sluša svaku naredbu: Djevojka mu plaća da bude njezin 'poslušni partner'

U emisiji Love Don’t Judge, Bradley je opisao svakodnevicu u kojoj njegova partnerica Sarah donosi gotovo sve odluke. Njihov odnos temelji se na ugovoru koji su potpisali, u kojemu se navodi da je Bradley suglasan pratiti sve Sarahine naredbe. Njihovo poznanstvo započelo je online preko zajedničkog poznanika, s kojim je Bradley već bio u sličnoj vrsti odnosa. Nakon što je upoznao Sarah, odlučio je nastaviti takav način života s njom. Danas u kući ima posebnu ulogu. Kao i Sarahine životinje, Bradley nosi ogrlicu sa svojim imenom jer, kako kaže Sarah, tako se daje do znanja da mu je ona vlasnik. Ogrlica se ne može skinuti bez Sarahine pomoći.

Iako Bradley tvrdi da je suglasan s ovakvim odnosom i da ne bi bio tu gdje je da mu se ovakav dogovor ne sviđa, Sarah ga isplaćuje na tjednoj bazi. Bradley zarađuje do 4400 dolara kako bi bio submisivan svojoj djevojci. On obavlja kućanske poslove, priprema obroke i brine o prostoru u kojem žive.

Dan mu započinje prema uputama koje dobiva od Sarah, a ostatak vremena provodi izvršavajući zadatke koje mu ona dodijeli. Bradley kaže da mu takav način života daje osjećaj smjera i jasnoće. Strukturiran raspored, prema njegovim riječima, pomaže mu da normalno funkcionira. Sarah s druge strane naglašava da je njihov odnos usmjeren na disciplinu i služenje, uz stroga pravila ponašanja i jasno postavljene granice. Ako se pravila ne poštuju, slijede posljedice. Unatoč tome, oboje tvrde da je riječ o dogovoru u kojem postoji mogućnost promjene uvjeta ako to žele.

Potaknut naredbom svoje djevojke, Bradley je na nogu istetovirao kako je Sarahino vlasništvo. Gledatelji i komentatori ovaj kontroverzni odnos osudili su i komentarima videa. Jedan komentator izrazio je zabrinutost, navodeći kako mu cijela situacija djeluje nezdravo i da Bradleyu hitno treba pomoć, dok je drugi primijetio da Bradley izgleda uplašeno i emocionalno distancirano, a ne sretno i zadovoljno kao što je istaknuo u videu. Neki su fokus stavili na financijski aspekt, ističući da za takav način života dobiva značajnu mjesečnu naknadu, dok su drugi zaključili da, bez obzira na izjave, cijela situacija više podsjeća na odnos s kućnim ljubimcem nego na partnersku vezu.