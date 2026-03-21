Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Šokantan odnos zgrozio je mnoge

Nosi ogrlicu s imenom i sluša svaku naredbu: Djevojka mu plaća da bude njezin 'poslušni partner'

Djevojka kontrolira svaki pokret svog dečka
Screenshot/Youtube
VL
Autor
Večernji.hr
21.03.2026.
u 16:03

Neobična ljubavna dinamika u kojoj žena ima potpunu kontrolu nad partnerom izazvala je lavinu komentare i opće zgražanje, nakon što je par javno progovorio o svom odnosu.

U emisiji Love Don’t Judge, Bradley je opisao svakodnevicu u kojoj njegova partnerica Sarah donosi gotovo sve odluke. Njihov odnos temelji se na ugovoru koji su potpisali, u kojemu se navodi da je Bradley suglasan pratiti sve Sarahine naredbe. Njihovo poznanstvo započelo je online preko zajedničkog poznanika, s kojim je Bradley već bio u sličnoj vrsti odnosa. Nakon što je upoznao Sarah, odlučio je nastaviti takav način života s njom. Danas u kući ima posebnu ulogu. Kao i Sarahine životinje, Bradley nosi ogrlicu sa svojim imenom jer, kako kaže Sarah, tako se daje do znanja da mu je ona vlasnik. Ogrlica se ne može skinuti bez Sarahine pomoći.

Iako Bradley tvrdi da je suglasan s ovakvim odnosom i da ne bi bio tu gdje je da mu se ovakav dogovor ne sviđa, Sarah ga isplaćuje na tjednoj bazi. Bradley zarađuje do 4400 dolara kako bi bio submisivan svojoj djevojci. On obavlja kućanske poslove, priprema obroke i brine o prostoru u kojem žive.

Dan mu započinje prema uputama koje dobiva od Sarah, a ostatak vremena provodi izvršavajući zadatke koje mu ona dodijeli. Bradley kaže da mu takav način života daje osjećaj smjera i jasnoće. Strukturiran raspored, prema njegovim riječima, pomaže mu da normalno funkcionira. Sarah s druge strane naglašava da je njihov odnos usmjeren na disciplinu i služenje, uz stroga pravila ponašanja i jasno postavljene granice. Ako se pravila ne poštuju, slijede posljedice. Unatoč tome, oboje tvrde da je riječ o dogovoru u kojem postoji mogućnost promjene uvjeta ako to žele.

Potaknut naredbom svoje djevojke, Bradley je na nogu istetovirao kako je Sarahino vlasništvo. Gledatelji i komentatori ovaj kontroverzni odnos osudili su i komentarima videa. Jedan komentator izrazio je zabrinutost, navodeći kako mu cijela situacija djeluje nezdravo i da Bradleyu hitno treba pomoć, dok je drugi primijetio da Bradley izgleda uplašeno i emocionalno distancirano, a ne sretno i zadovoljno kao što je istaknuo u videu. Neki su fokus stavili na financijski aspekt, ističući da za takav način života dobiva značajnu mjesečnu naknadu, dok su drugi zaključili da, bez obzira na izjave, cijela situacija više podsjeća na odnos s kućnim ljubimcem nego na partnersku vezu.
Ključne riječi
nekonvencionalni ljubavni odnosi Love Don’t Judge seksualni fetiš fetiši submisivnost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!