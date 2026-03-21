Ovaj faktor povećava šanse za nevjeru: Jeste li ga uopće svjesni?

Moć dolazi s odgovornošću – ali ponekad i s povećanim rizikom od nevjere. Nova istraživanja pokazuju da su ljudi na visokim pozicijama moći znatno skloniji nevjeri, što može imati razoran utjecaj na njihove odnose. ‘U ljubavnim vezama, moć može promijeniti percepciju vlastite vrijednosti. Moćniji partneri često smatraju da donose više koristi u vezu nego njihov manje moćan partner’, objašnjava za New York Post profesor Gurit Birnbaum, vodeći autor studije koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Reichman i Sveučilišta u Rochesteru.
Poznati primjeri moćnih osoba koje su bile upletene u afere uključuju slavnog golfera Tigera Woodsa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i suosnivača Microsofta Billa Gatesa. Prema istraživanju, ovakve osobe možda smatraju da zbog svoje moći i utjecaja imaju više opcija izvan veze i da su poželjniji od svojih partnera.
‘Osobe koje se osjećaju moćnima češće rangiraju sebe iznad svojih partnera i preispituju vlastitu predanost vezi’, navodi se u studiji. Ova dinamika moći bila je očita u slučaju afere između tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona i pripravnice Monice Lewinsky. Clintonova pozicija moći, u kombinaciji s percepcijom vlastite poželjnosti, bila je ključna komponenta ovog zloglasnog skandala.
Kako bi istražili povezanost između moći i nevjere, znanstvenici su proveli četiri različita eksperimenta s izraelskim ispitanicima u monogamnim heteroseksualnim vezama koje su trajale najmanje četiri mjeseca. U prvim eksperimentima, sudionici su opisivali situacije u kojima su se osjećali moćnijima od svojih partnera. Zatim su pisali seksualne fantazije o osobi koja nije njihov partner ili su promatrali fotografije stranaca i procjenjivali s kim bi mogli zamisliti aferu.
Treći eksperiment uključivao je rad s privlačnom osobom, nakon čega su sudionici ocjenjivali svoju seksualnu želju prema toj osobi. U četvrtom eksperimentu, sudionici su svakodnevno procjenjivali dinamiku moći svoje veze te prijavljivali svaki oblik flerta ili seksualnih aktivnosti s trećim osobama tijekom tri tjedna.
Rezultati su bili jasni – ljudi s izraženijim osjećajem moći češće su pokazivali interes za potencijalne partnere izvan svoje veze. 'Visoka percepcija moći često rezultira smanjenom motivacijom za očuvanje veze. Takve osobe su sklonije slijediti trenutne želje i tražiti nove prilike za odnose izvan postojećeg partnerstva', izjavio je profesor Harry Reis, jedan od autora studije.