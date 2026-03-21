Ovaj faktor povećava šanse za nevjeru: Jeste li ga uopće svjesni?

Moć dolazi s odgovornošću – ali ponekad i s povećanim rizikom od nevjere. Nova istraživanja pokazuju da su ljudi na visokim pozicijama moći znatno skloniji nevjeri, što može imati razoran utjecaj na njihove odnose. ‘U ljubavnim vezama, moć može promijeniti percepciju vlastite vrijednosti. Moćniji partneri često smatraju da donose više koristi u vezu nego njihov manje moćan partner’, objašnjava za New York Post profesor Gurit Birnbaum, vodeći autor studije koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Reichman i Sveučilišta u Rochesteru.

Poznati primjeri moćnih osoba koje su bile upletene u afere uključuju slavnog golfera Tigera Woodsa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i suosnivača Microsofta Billa Gatesa. Prema istraživanju, ovakve osobe možda smatraju da zbog svoje moći i utjecaja imaju više opcija izvan veze i da su poželjniji od svojih partnera.

‘Osobe koje se osjećaju moćnima češće rangiraju sebe iznad svojih partnera i preispituju vlastitu predanost vezi’, navodi se u studiji. Ova dinamika moći bila je očita u slučaju afere između tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona i pripravnice Monice Lewinsky. Clintonova pozicija moći, u kombinaciji s percepcijom vlastite poželjnosti, bila je ključna komponenta ovog zloglasnog skandala.