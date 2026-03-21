Stručnjaci tvrde: Muškarci koji rade ovu stvar dok spavaju, imaju više šanse za probleme tijekom seksa!

Ako ste muškarac koji puno hrče, možda biste trebali početi obraćati pozornost na ono što se događa ispod pojasa. Naime, to je zato što problemi sa spavanjem mogu uzrokovati probleme s vašim erekcijama. Stručnjaci tvrde da apneja u snu može pridonijeti razvoju ili pogoršanju erektilne disfunkcije, piše Daily Star. Apneja u snu je poremećaj koji uzrokuje prekide disanja tijekom zatvorenih očiju. Ti se prekidi mogu dogoditi više puta tijekom noći i trajati nekoliko sekundi do minuta.

Ovo ponavljajuće buđenje tijekom noći ne samo da utječe na budnost, raspoloženje i razinu energije osobe, već može utjecati i na način na koji se krv kreće tijelom. "Povremeni padovi kisika, uzrokovani opetovanim pauzama u disanju, utječu na sposobnost krvnih žila da se pravilno prošire", objasnio je Abbas Kanani, nadzorni farmaceut Chemist Click-a. "Oštećena funkcija krvnih žila može dovesti do poteškoća u postizanju ili održavanju erekcije. Pojačana simpatička aktivnost može uzrokovati vazokonstrikciju na mjestima gdje se krvne žile stisnu i ometati mehanizme uključene u postizanje erekcije."

Stres i tjeskoba, koji se mogu pogoršati apnejom u snu, također mogu dovesti do problema s postizanjem erekcije. Ako ste zabrinuti zbog toga, to može dodatno pogoršati problem. Farmaceut je također rekao da bi muškarci trebali pripaziti na razinu svojih hormona "jer vam poremećaji mogu uzrokovati probleme dolje" i utjecati na vaš seksualni život. "Razine hormona, uključujući testosteron, smanjuju se kako muškarci stare. Testosteron je primarni hormon povezan s muškim libidom, a niska razina testosterona može utjecati na seksualni nagon muškarca", Kanani je dodao.