zanimljivo...

Stručnjaci tvrde: Muškarci koji rade ovu stvar dok spavaju, imaju više šanse za probleme tijekom seksa!

VL
Autor
Večernji.hr
21.03.2026.
u 21:59

Jedan problem sa spavanjem može imati veliku povezanost s erektilnom disfunkcijom.

Ako ste muškarac koji puno hrče, možda biste trebali početi obraćati pozornost na ono što se događa ispod pojasa. Naime, to je zato što problemi sa spavanjem mogu uzrokovati probleme s vašim erekcijama. Stručnjaci tvrde da apneja u snu može pridonijeti razvoju ili pogoršanju erektilne disfunkcije, piše Daily Star.  Apneja u snu je poremećaj koji uzrokuje prekide disanja tijekom zatvorenih očiju. Ti se prekidi mogu dogoditi više puta tijekom noći i trajati nekoliko sekundi do minuta. 

Ovo ponavljajuće buđenje tijekom noći ne samo da utječe na budnost, raspoloženje i razinu energije osobe, već može utjecati i na način na koji se krv kreće tijelom. "Povremeni padovi kisika, uzrokovani opetovanim pauzama u disanju, utječu na sposobnost krvnih žila da se pravilno prošire", objasnio je Abbas Kanani, nadzorni farmaceut Chemist Click-a. "Oštećena funkcija krvnih žila može dovesti do poteškoća u postizanju ili održavanju erekcije. Pojačana simpatička aktivnost može uzrokovati vazokonstrikciju na mjestima gdje se krvne žile stisnu i ometati mehanizme uključene u postizanje erekcije."

Stres i tjeskoba, koji se mogu pogoršati apnejom u snu, također mogu dovesti do problema s postizanjem erekcije. Ako ste zabrinuti zbog toga, to može dodatno pogoršati problem. Farmaceut je također rekao da bi muškarci trebali pripaziti na razinu svojih hormona "jer vam poremećaji mogu uzrokovati probleme dolje" i utjecati na vaš seksualni život. "Razine hormona, uključujući testosteron, smanjuju se kako muškarci stare. Testosteron je primarni hormon povezan s muškim libidom, a niska razina testosterona može utjecati na seksualni nagon muškarca", Kanani je dodao.

Što su muškarci stariji, veća je vjerojatnost da će doživjeti erektilnu disfunkciju. Smatra se da će polovica muškaraca između 40 i 70 godina imati neki stupanj erektilne disfunkcije. San je jako važan za naše tijelo i pomaže nam da ostanemo zdravi. Ako ne spavate dovoljno kvalitetno, to može utjecati na vaše raspoloženje, razinu energije i seksualni nagon što može dovesti do problema s redovitim erekcijama. Problemi poput pretilosti, visokog krvnog tlaka i dijabetesa zdravstvena su stanja povezana s erektilnom disfunkcijom, a često se odnose i na apneju u snu. Oštećenje živaca i arterija uzrokovano dijabetesom također može otežati postizanje erekcije.

Ponekad je rješavanje apneje u snu jednostavno poput promjena u vašem životnom stilu poput kontrole tjelesne težine, prestanka pušenja i manje alkohola. Ove promjene također mogu pomoći u poboljšanju simptoma erektilne disfunkcije. Ako se ne uoči i ne riješi, apneja u snu može rezultirati daljnjim zdravstvenim problemima poput visokog krvnog tlaka, većeg rizika od moždanog udara, dijabetesa tipa 2, bolesti srca, depresije ili promjena raspoloženja. Također može povećati rizik od ozbiljnih nesreća zbog umora i problema s fokusiranjem na poslu ili u školi. "Ako imate simptome apneje u snu ili erektilne disfunkcije, važno je razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse radi procjene i odgovarajućeg liječenja", istaknuo je Kanani. 

Ključne riječi
erektilna disfunkcija muškarci seks apneja hrkanje spavanje san

