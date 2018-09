F1 okus Banana Cream kao odličan izvor hranjivih sastojaka

Zdrava prehrana važan je preduvjet za održavanje i/ili poboljšanje općeg zdravstvenog stanja. Organizam opskrbljuje tekućinama, makronutrijentima, mikronutrijentima i dostatnom količinom kalorija. Svi zahtjevi zdrave prehrane mogu se ispuniti konzumiranjem raznolikih namirnica biljnog i životinjskog porijekla. No, vegetarijanci, a naročito vegani, moraju posvetiti posebnu pozornost unosu vitamina B12 1 . Prema sadašnjim saznanjima, vrlo je teško osigurati postojani unos vitamina B12 iz prirodnih prehrambenih izvora.

Shakeovi kao izvor nutrijenata

Brojna znanstvena istraživanja 2 pokazuju da su se formulirani shakeovi pokazali zdravom i jednostavnom metodom kontrole tjelesne težine kada se integriraju u svakodnevnu prehranu i koriste kao izvor ključnih nutrijenata. Za postizanje tog cilja, trebaju biti dostupni vrhunski znanstveno istraženi proizvodi koji ispunjavaju pojedinačne potrebe ljudi i svakome od njih pružaju ono što im je potrebno, poput F1 shakea tvrtke Herbalife Nutrition. Sastojci koji se nalaze u proizvodima neprestano moraju biti ukorak s napretkom znanosti, a promjene oblikovanja proizvoda trebale bi se odobravati u skladu sa znanstvenim razvojem.

Foto: Promo

Kao što smo već rekli, za osobe koje provode vegansku prehranu preporučuje se uzimanje dodataka prehrani koji sadrže vitamin B12. Uz to postoje i drugi čimbenici – poput netolerancije ili alergije na određene sastojke – koje treba uzeti u obzir prilikom odabira namirnica za prehranu ili dodataka prehrani.

Novi shake okusa Banana Cream

Ponekad je okus kriterij za odabir neke namirnice. Za kontrolu tjelesne težine tu su proizvodi Herbalife Nutrition F1 u različitim okusima i s različitom kombinacijom sastojaka.

Najpopularnije voće na svijetu je banana 3 , što znači da ljudi izuzetno vole njen okus. F1 okus Banana Cream ispunjava najmanje 38% preporučenog unosa 25 vitamina i minerala (52% vitamina B12!), ima sastojke prikladne za vegansku prehranu, prirodne arome i ne sadrži umjetna bojila. F1 Banana Cream shake nudi najbolje sastojke, vrhunski doživljaj okusa i inteligentnu prehranu.

Opće smjernice zdrave prehrane

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je pet općih preporuka za prehranu svjetskog stanovništva, a te preporuke vrijede i za pojedince 4 :

Održavanje zdrave tjelesne težine uz kalorijski unos koji otprilike odgovara broju kalorija koje tijelo troši.

Ograničeni unos masti, pri čemu nezasićene masti imaju prednost pred zasićenim mastima. Trebalo bi izbjegavati transmasne kiseline.

Svakodnevni unos najmanje 400 grama voća i povrća (ova kategorija ne obuhvaća krumpir, batat i ostalo korjenasto povrće koje sadrži škrob). Zdrava prehrana uključuje i mahunarke (npr. leća, grah), integralne žitarice i orašaste plodove.

Ograničenje unosa monosaharida na manje od 10% kalorijskog unosa (još bolje bi bilo ograničiti ga na manje od 5% kalorija ili 25 grama) 5 .

. Ograničenje sadržaja soli/natrija iz svih izvora, pri čemu treba osigurati da je sol jodirana. Unos manje od 5 g soli dnevno može umanjiti rizik oboljenja od kardiovaskularne bolesti 6 .

Foto: Promo

1 Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diet. (Stav Akademije za prehranu i dijetetiku: Vegetarijanska prehrana) 2016;116:1970-1980

2 Heymsfield SB, van Mierlo CA, van der Knaap HC, Heo M, Frier HI. Weight management using a meal replacement strategy: meta and pooling analysis from six studies. (Kontrola tjelesne težine uz pomoć strategije zamjenskih obroka: meta analiza i pooling analiza iz šest ispitivanja) Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(5):537-49

3

4 (preuzeto u rujnu 2018.)

5 Smjernica Svjetske zdravstvene organizacije: konzumacija šećera, preporuka. (preuzeto u rujnu 2018.)

6 Svjetska zdravstvena organizacija, nezdrava prehrana. (preuzeto u rujnu 2018.)