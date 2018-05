Evo zašto biste iz dnevne sobe trebali izbaciti kauče i kutne garniture

Nema ljepše stvari od one kada dođete kući s posla i uvalite se na vaše omiljeno mjesto na kutnoj garnituri, kauču ili pak u fotelji.

Idealan je to odmor nakon posla i to mjesto za vas je pravi mali raj. No jeste li se zapitali koliko vremena provodite na kauču?

Dr. James Levine tvrdi kako biste trebali izbaciti garniture za sjedenje iz svojih domova jer je ''sjedenje postalo novo pušenje'', piše Mirror.

– To je kao da imate superbrzi sportski automobil i ostavite ga da miruje cijeli dan. Motor zablokira. To se događa i vašem tijelu – rekao je on.

Sjedenje ili ležanje na kauču tako nema nikakve veze s higijenom već s onime što to radi vašem tijelu.

Katy Bowman, autorica knjige ''Pokrenite svoj DNK'' također je protivnica sjedenja na udobnim kaučima, foteljama ili kutnim garniturama te predlaže da umjesto toga sjednete na pod i izmjenjujete pozicije. Usput napravite nekoliko čučnjeva, sklekova i trbušnjaka...

Iako se čini da je to zadnja stvar koju bi ljudi radili na kraju napornog radnog dana, oboje stručnjaka naglašava da je to ključno za očuvanje zdravlja.