Jednostavan, a jeftin trik: Bijeli ocat vam može pomoći riješiti česti zimski problem u automobilu

Kondenzacija u automobilu česti je problem, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada se razlika između vanjske i unutarnje temperature povećava. Magljenje stakala može biti frustrirajuće, usporavati vožnju i smanjivati vidljivost, a često se javlja već pri samom ulasku u vozilo. Obično se stvara preko noći kada su vanjske temperature niže, a problem je izraženiji u naletima hladnog vremena.

Iako može biti frustrirajuće čekati da se stakla odmagle, postoji jeftino i jednostavno rješenje koje može pomoći u rješavanju ovog problema. a sve što vam treba je malo bijelog octa. Prema riječima stručnjaka, prskanje prozora otopinom bijelog octa i vode stvara zaštitnu barijeru koja sprječava taloženje vlage i time smanjuje kondenzaciju. "Domaća otopina izvrstan je način za rješavanje kondenzacije na prozorima. Trebat će vam mješavina od dvije šalice bijelog octa i dvije šalice vode. Otopinu možete nanijeti na staklo s pomoću bočice s raspršivačem ili je jednostavno utrljati krpom. Zatim je pustite da se osuši uz pomoć mekane krpe", objasnili su stručnjaci iz Loco Windows Fascias.

Da bi se povećala učinkovitost otopine, neki stručnjaci su preporučili dodavanje nekoliko kapi tekućine za pranje posuđa u smjesu jer to smanjuje površinsku napetost vode na vašem prozoru, uzrokujući da se vlaga širi u tanki, nevidljivi sloj umjesto da formira kapljice.

"Jednostavno pomiješajte dvije šalice vode i dvije šalice bijelog octa, a zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa. Ulijte ovu smjesu u bocu s raspršivačem i poprskajte je izravno na prozor. Predlažemo korištenje boce s raspršivačem za stvaranje vrlo tankog zaštitnog sloja koji će se sam osušiti", objasnili su stručnjaci iz tvrtke Cardiff Window Cleaner Ltd.