Drama uoči vjenčanja: Djeveruše ostale u šoku kad su čule što mladenka traži od njih

Zahtjev jedne mladenke da sve njezine djeveruše potamne kožu prije vjenčanja, izazvao je potpuni kaos u toj malenoj zajednici. Jedna od djeveruša, ujedno i mladenkina sestrična, na Redditovom forumu 'Bridezillas' opisala je kako je cijela svadbena ekipa u rasulu jer je mladenka zatražila da se sve, osim nje, potamne kako na fotografijama ne bi izgledale 'previše blijedo', piše People. 'Sad je u našem grupnom chatu potpuna zbrka', napisala je sestrična. 'Neke djeveruše odbijaju to učiniti, jedna razmišlja da se potpuno povuče, a mladenka stalno šalje dugačke poruke kojima nas ucjenjuje da će joj vjenčanje biti uništeno ako ne poslušamo.'

Kaže da je sve bilo u redu sve dok mladenka iznenada nije odlučila da svaka mora na sprej-tretman potamnjivanja. Nekoliko djeveruša odmah je otišlo u solarij i vratilo se preplanulo, no mladenka se razbjesnila. 'Mislile smo da će se smiriti ako neke to učine, ali nije. Poludjela je, rekla da smo pretamne i optužila nas da sabotiramo njezin izgled. Jednoj je čak poručila da mora pokušati skinuti boju prije vjenčanja', napisala je sestrična.

Dodala je da je mladenka oduvijek voljela pomalo kontrolirati druge, ali ovakav ispad nije očekivala. Ironično, sama mladenka je izrazito blijeda i odbija potamniti kožu. 'Kad su je pitali zašto i ona ne bi napravila isto, rekla je: Ja sam mladenka, ne trebam. Svi ostali se moraju uskladiti sa mnom', ispričala je sestrična.

Djeveruše su do sada 'hodale po jajima' kako bi izbjegle sukobe, no ignoriranje njezinih zahtjeva samo je pogoršalo situaciju. 'Nije mi problem obavljati uobičajene stvari za djeveruše, ali povući ću crtu kod mijenjanja boje kože. Ako zbog toga želi dramatizirati, to je na njoj', napisala je autorica posta.

U komentarima Reddit korisnici izrazili su frustraciju sve češćim pričama o 'bridezillama' i savjetovali djeverušama da postave jasne granice. 'Reci joj jasno ne. Možeš raditi normalne stvari, ali nikakvi sprejevi ili slične gluposti. Potpuno je pretjerala', stoji u najviše ocijenjenom komentaru. Drugi korisnici dodali su da mladenke ne mogu raditi izmjene na tuđem tijelu. Sestrična se složila s tim mišljenjima. 'Obavit ću svoju ulogu djeveruše, ali moje tijelo nije predmet pregovora. Ako ona to ne može podnijeti, to je njezin problem, ne moj', napisala je. U kasnijem komentaru priznala je da su trebale ranije zaustaviti njezine zahtjeve. 'Lekcija naučena, nema više popuštanja. Što joj više udovoljavamo, to postaje gora', zaključila je sestrična.