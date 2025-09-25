Očajna mladenka: Savršeno vjenčanje našlo se pod upitnikom zbog bakinog i djedovog ultimatuma

Snovi jedne mladenke o vjenčanju u posebnom prostoru mogli bi se srušiti se zbog njezinih bake i djeda. U objavi na Redditovom forumu 'Wedding Drama', majka mladenke pojasnila je kako je njezinoj kćeri slomljeno srce jer baka i djed ne žele doći na vjenčanje ako se održi u njihovoj staji, osim ako ne ispuni jedan njihov zahtjev, piše People.

'Baka neće popustiti. Slomljeno mi je srce jer je moja kći u suzama', napisala je majka. Obje njezine kćeri udaju se iduće godine i obje sanjaju da se ceremonija održi baš u obiteljskoj staji. To mjesto, kaže majka, ima posebno mjesto u njihovim srcima jer su odrasle tik nasuprot nje. Isprva su bake i djedovi dopustili da obje unuke koriste staju kao prostor za vjenčanje, ali su blagoslov popratili ultimatumom. 'Bake i djedovi neće doći ako njihova djeca, odnosno tete i stričevi naših djevojaka, ne budu pozvani na samu ceremoniju', objasnila je majka mladenke.

Problem je u tome što staja nije pretjerano velika te postoji ograničenje koliko gostiju može stati unutra, a da svi budu sigurni. Kako zaručnik jedne kćeri ima mnogo rodbine, par ne može proširiti popis uzvanika i uključiti sve tete, stričeve i njihovu djecu. Oni su pozvani na svadbeno slavlje, ali za ceremoniju jednostavno nema mjesta. 'Za jednu kćer to bi značilo još deset ljudi s njezine strane, uz već postojećih trideset, ali onda bi, radi pravednosti, trebalo pozvati i zaručnikove tete i stričeve, što bi značilo dodatnih četrdeset ljudi', rekla je majka. 'Tako bi popis za ceremoniju narastao s 30 na 80 ljudi. A 80 ljudi onamo jednostavno ne stane.'

Korisnici Reddita predložili su da 'slomljena' mladenka održi ceremoniju ispred staje kako bi bilo mjesta za više gostiju. No, majka je u komentaru navela da to nije moguće. 'Nažalost, staja je na brdu i stvarno nema ravnog zemljišta koje nije pod usjevima, zato je ceremonija unutra. To je najsigurnije mjesto', pojasnila je.

Neki su smatrali da je pošteno da baka i djed imaju pravo glasa jer ustupaju prostor, dok su drugi zaključili kako je nepravedno što starci na neki način ucjenjuju mladence. Većina komentatora naglasila je da je bakin zahtjev fizički neizvediv. 'Stvar je jasna, svi su pozvani na slavlje, ali staja je premala za svu rodbinu. Baka jednostavno želi kontrolirati', komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: 'U tome je stvar. Prostor je fizički premalen za broj gostiju koji baka traži. To doslovno nije moguće. Zašto se ponašaju kao da je to razumno? To je potpuno suludo.'