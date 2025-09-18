Gosti dobili mladenkin raspored sjedenja sa 'škakljivim' bilješkama: 'Ne stavljaj tetku blizu šanka'

Jedna se mladenka našla u neugodnoj situaciji nakon što je njezina djeveruša na internetu objavila plan sjedenja za vjenčanje, zajedno s bilješkama koje je napisala o gostima. Nevjesta je problem opisala na Redditovom forumu 'Wedding Drama', navodeći kako se u studenom udaje i kako se izuzetno posvetila slaganju rasporeda sjedenja za svadbeni ručak, piše People. 'Htjeli smo držati određene članove obitelji podalje jedne od drugih i nisam željela da bivši partneri sjede blizu', objasnila je.

Jedna od djeveruša stalno ju je ispitivala o mjestima za goste. 'Isprva sam to zanemarila, ali nastavila je pitati, govoreći da samo želi da atmosfera bude dobra', napisala je. Prošli tjedan mlada je ostala šokirana kada joj se javio gost porukom: 'Hej, čuo sam da smo na dosadnom stolu straga?'

Bila je zbunjena otkud mu te informacije, sve dok nije otkrila da je njezin plan sjedenja, zajedno s rukom pisanim bilješkama, objavljen u privatnoj Facebook grupi koju vodi djeveruša. 'Bila sam šokirana. Nisu objavljena samo imena, nego i moje bilješke. Poput „drži sestričnu Amy dalje od bivšeg“ i „nemoj staviti tetu Lindu blizu šanka“', ispričala je mlada. 'To nije bilo namijenjeno javnosti.'

Kad ju je suočila s činjenicom s neugodnom situacijom, djeveruša je tvrdila da je riječ o nesreći i da je htjela spremiti plan samo za sebe, ali ga je greškom objavila grupi s više od 80 ljudi. 'Da, baš', napisala je mladenka, dajući do znanja da joj ne vjeruje. Sada, nekoliko tjedana prije vjenčanja, prisiljena je izraditi potpuno novi plan i popravljati odnose s gostima. 'Sada su neki ljuti zbog mjesta na kojem sjede, a ja ponovo slažem cijeli raspored dva mjeseca prije svadbe', priznala je.

Komentatori su se složili da objava teško može biti slučajna. 'To je bilo zlonamjerno', napisao je jedan korisnik. Druga osoba je dodala: 'Sumnjam da netko može slučajno uploadati fotku na Facebook. Čak i stariji znaju koji gumb treba pritisnuti.' Netko je pak komentirao: 'Zamisli da si gost koji je otkrio da sjedi za „dosadnim stolom“ ili da te moraju držati dalje od šanka. To je nova razina poniženja.' Na kraju je netko savjetovao mladenki da se opusti: 'Ja bih bacio plan sjedenja i pustio ljude da sami biraju. Oni koji se ne vole ionako neće sjediti zajedno, a ljubitelje vina mogu paziti njihova djeca ili partneri. Previše se stresiraš oko nečega što nikome nije važno osim tebi.'